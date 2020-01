Santo-angelense participa de evento em Nova Iorque

O Sebrae RS, em parceria com Sindilojas Porto Alegre, CDL Porto Alegre, Senac e Fecomércio, levou um grupo de 20 empresários, líderes do varejo e instituições parceiras para os Estados Unidos.

Viviane Obadowski foi a representante de Santo Ângelo, ela participou do dia 11 a 14, da imersão internacional à NRF Retail’s Big Show 2020, maior feira de varejo do mundo e permaneceu em Nova Iorque até o dia 16, realizando visitas técnicas aos principais pontos comerciais, o que proporcionou verificar in loco o que de mais moderno existe no varejo mundial e que contribui para melhorar a experiência de compra oferecida ao consumidor.

Para participar da vivência, Viviane apresentou um projeto de desenvolvimento do varejo que foi selecionado pelo Sebrae de Porto Alegre.