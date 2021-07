A gasolina vendida em Santo Ângelo é uma das mais caras do estado e do Brasil

Postos de Santo Ângelo vendem a gasolina acima da média estadual e o Rio Grande do Sul está entre os estados com o preço mais alto do Brasil

O Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Distrito Federal são os Estados com a gasolina mais cara do Brasil, em todos estes estados o valor está acima de R$ 6,00.

Entre a população Gaúcha os moradores de Bagé são os que mais caro pagam pela gasolina comum R$ 6,88, depois vem gramado (6,39); Alegrete (6,34 ); Santana do Livramento (6,28 ); Santa Maria (6,27 ); Santa Rosa (6,24); Vacaria (6,24); Pelotas(6,20)…

Em santo ângelo

Embora Santo Ângelo não esteja neste grupo das sete mais caras do Rio Grande do Sul, possui preço acima da média Estadual, que é de 6,02 (conforme os dados apurados pela Agencia Nacional de Petróleo ANP – no período de 4/07 a 10/07). A mesma agência divulga periodicamente uma pesquisa e realizada em sete postos do município de Santo Ângelo e constatou que no município a gasolina é comercializada, em média à R$ 6,176.

Embora não seja a mais cara do estado, o preço é mais alto que média gaúcha e consequentemente, mais cara do que na grande maioria das cidades Brasileiras.