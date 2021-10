O curioso padroeiro da cidade

No dia 2 de outubro a comunidade católica celebra o dia dos Santos Anjos da Guarda, que aliás é o padroeiro da Diocese, da Paróquia da Catedral e do município de Santo Ângelo. Segundo Pe. Rosalvo Frey, único município do Brasil com esse padroeiro.

No Centro da Catedral um anjo esculpido em pedra Grês lembra aos moradores e visitantes a devoção mantida pela Igreja Católica. Também há uma representação de anjo no pórtico, no lado sul da Praça Pinheiro Machado que está relacionado aos povos Missioneiros, anteriores ao período colonial.

Leia o que diz padre Rosalvo sobre o significado do Anjo da Guarda.

“Anjo lembra amor e carinho, afeto e ternura. Lembra delicadeza e suavidade, bondade, inocência e pureza. Lembra tudo que é bom. Lembra o próprio Deus. Lembra nossos pais, nossa família, nossos amigos. Puro encanto! No nosso dia a dia, o Anjo é lembrado, invocado por todos, crentes e até não crentes. Lembra o Deus-amor que nos acompanha: a vida, o bem, a paz, a alegria, proteção e cuidado. Isso e muito mais expressamos ao invocar o seu nome ou quando qualificamos positivamente alguém que amamos”. Rosalvo Frey

Festa do Anjo da Guarda

Atos de fé e de integração festiva estão sendo realizados nesta semana pelos católicos da paróquia da Catedral. Hoje, dia 2, cerá celebrada uma missa com início às 15h30min com o tema saúde. A Missa Solene dos Santos Anjos com presença do Bispo D. Liro Meurer será no domingo dia, 03 às 9h.

A tradicional quermesse com comercialização de alimentos e um bazar com produtos doados pela Receita Federal estarão abertos a participação de toda a comunidade no sábado e domingo.