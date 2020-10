Maratona de ‘contação’ de histórias pela internet

Desde que as medidas de afastamento social iniciaram, a professora e escritora Jussara Carvalho Graffunder intensificou atividades de ‘contação’ de histórias infantis ao vivo pela internet.

Com o pseudônimo de Jujuba, Jussara formalizou um endereço digital na plataforma do Facebook identificado como Jujuba Conta Histórias e disponível no seguinte endereço eletrônico: https://www.facebook.com/jujubaconta/.

Neste mês, a professora resolveu agregar mais colegas dedicados a arte da contação de histórias e lançou a Parada Literária da Jujuba.

A ideia é realizar uma maratona de “contação” de histórias infantis entre os dias 20 e 24 deste mês. Participam desta parada literária, 30 professores e nove escritores de literatura infantil.

As transmissões serão diárias entre às 13h e às 20h e já têm escritores de várias cidades do RioGrande do Sul e inclusive de São Paulo.

Presenças confirmadas:

•Leia Cassol – Porto Alegre/RS

•Marina Bastos – São Paulo/SP

•Eleonora Medeiros – Uruguaiana/RS

•Luciana Marinho – Passo Fundo/RS

•Roger Castro – Caxias do Sul/RS

•Rubiane Kluge – Santo Ângelo/RS

•Márcia F. Dieter – Ivoti/RS

•Milene Barazzetti – São Leopoldo/RS

•Rosane Castro – Cachoeirinha/RS