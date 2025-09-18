10ª Feira do Livro Multicultural de Santo Ângelo acontece de 22 a 29 de outubro

De 22 a 29 de outubro, Santo Ângelo será palco de uma grande celebração cultural com a realização da 10ª Feira do Livro Multicultural. Promovida pela Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Cultura e Esporte e de Educação, esta edição traz como tema “400 Anos de Histórias e Saberes Missioneiros”, celebrando a riqueza histórica da região.

Após cinco anos sem ser realizada, a Feira do Livro retorna com novidades: será a primeira edição “Multicultural”, com uma programação diversificada que une literatura, música, teatro, gastronomia, oficinas e atividades culturais. Para comportar esse novo formato, o evento também mudou de local: será no Parque de Exposições Siegfried Ritter, que, na sequência, receberá o 16º Canto Missioneiro e 15º Canto Piá Missioneiro, de 30 de outubro a 1º de novembro.

“A grande inovação desta edição é justamente o caráter multicultural, que amplia a Feira do Livro para além da literatura, aproximando diferentes expressões artísticas e tornando o evento ainda mais atrativo e acessível para toda a comunidade”, destacou o secretário de Cultura e Esporte, Edmilson Pretto.

Patronesse

A patronesse desta edição é a artista plástica e escritora Verena Rogowski Becker. Natural de Santo Ângelo, ela possui nacionalidade brasileira e alemã. Filha de Heinz Augusto Rogowski e Idalina Rogowski, formou-se em Licenciatura Plena em Desenho e Artes Plásticas pela UFRGS e é pós-graduada em História do Rio Grande do Sul – Sociedade, Política e Cultura, pela FURG.

Com uma carreira marcada pelo incentivo à cultura, já atuou em entidades artísticas, como presidente do Movimento dos Artistas Plásticos de Estância Velha (MAPE), e na área educacional como professora e coordenadora pedagógica. Na literatura, destaca-se desde cedo com premiações em poesia e conto, além da publicação de seis livros, entre romances e coletâneas. Atualmente, dedica-se também às artes visuais, explorando diferentes linguagens como acrílico, aquarela e fotografia.

Confira a programação completa:

22 DE OUTUBRO | QUARTA-FEIRA

9h · Abertura oficial · Auditório Iglenho Araújo Burtet

· Apresentação do Grupo Teatral Mathilde e Arte

· Café de Cambona com Otávio Reichert

14h30 · Lançamento do livro da patronesse Verena Rogowski Becker

· “Sussurros da Eternidade – Um chamado do Invisível”

14h30 · Espetáculo teatral “A Cobra Grande”

· Realização: Grupo Turma do Dionísio

16h · Monólogo Histórico-Dramático “A Última Redução”

· Sinopse: No limiar do século XVIII, o jesuíta belga Diogo Haze recebe a missão de fundar a última das reduções jesuítico-guarani: San Ángel Custódio. Em um monólogo, o personagem revive sua jornada desde a travessia oceânica até a construção do novo povoado. Uma homenagem poética e reflexiva aos povos Guarani e à epopeia missioneira no sul do Brasil

· Intérprete: Carlos Alves

· Duração: 40 minutos

18h30 · Apresentação de Bandas Marciais

19h · Palestra com Jorge Rafael dos Santos, gerente da Agência do Sicredi

· Tema: Educação Financeira

20h · Palestra com Maria Odila Taborda

· Tema: Leitura que transforma, inspira e gera conexão: propósito, poesia e emoção no agir docente

21h · Show com Renato Fontana

23 DE OUTUBRO | QUINTA-FEIRA

9h e 14h30 · Feira do Jepp

9h e 14h30 · Espetáculo “A leitura é o melhor remédio!”

· Sinopse: O espetáculo convida o público a embarcar em uma experiência lúdica e envolvente, unindo humor, imaginação e encantamento. A montagem utiliza técnicas de Clown e contos populares para criar brincadeiras cênicas que divertem e, ao mesmo tempo, despertam o gosto pela leitura.

· Realização: Grupo Vivandeiros da Alegria

18h30 · Apresentação de Bandas Marciais

19h30 · Espetáculo teatral “Alma Missioneira”

Realização: Peppe Company

21h · Show com a Banda Sherlock

24 DE OUTUBRO | SEXTA-FEIRA

9h e 14h30 · Workshop

Como a música pode ajudar as pessoas a serem emocionalmente saudáveis

10h · Workshop

Desenho com lápis com a artista plástica Maria Eduarda Welzbacher

16h · Oficina

Desenho básico com Ricardo Art

18h30 · Apresentação de bandas Marciais

19h · Exposição de carros antigos · Pavilhão 1

19h · Show de Bandas

· Banda Arde Rock

· Sarau do Magodoy

· Banda Diletantes

25 e 26 DE OUTUBRO | SÁBADO e DOMINGO

9h · Exposição de carros antigos · Pavilhão 1

15h30 · 3º Cidade dos Anjos Rock Festival

27 DE OUTUBRO | SEGUNDA-FEIRA

9h · Monólogo teatral “A Jornada”

· Sinopse: Um montanhista enfrenta imprevistos que o levam a refletir sobre ciclos e a importância da coragem. O monólogo provoca o espectador a pensar sobre si e a forma como encara os desafios da vida

· Texto e direção: Lucas Segatto

· Duração: 15 minutos

10h · Apresentação com Palhaços

· Realização: Grupo Turma do Dionísio

14h30 · Palestra-show “Elementos”

· Sinopse: Um encontro que une arte, literatura e consciência ambiental. O show explora os elementos do hip-hop em diálogo com os elementos da natureza, inspirando reflexões e ações

· Realização: Chiquinho Divitas

16h30 · Palestra com Lucimara Zammo Siqueira e Maiara da Rosa Medeiros, psicólogas da Unimed Missões

· Tema: Saberes que conectam gerações

18h30 · Apresentação de Bandas Marciais

21h · Show com a banda Volume 11

28 DE OUTUBRO | TERÇA-FEIRA

16h · Apresentação da Orquestra Acordes Celestes e Coral de vozes Manancial

29 DE OUTUBRO | QUARTA-FEIRA

19h30 · Noite da Fé

22 a 29 DE OUTUBRO

9h30 e 14h30 · Lançamentos de livros

Cinemagia 3D: “O planeta pede socorro”

Sinopse: Uma experiência que une emoção e conscientização. Através da magia do cinema 3D, o público é convidado a refletir sobre os impactos do desmatamento, da poluição, do desequilíbrio ecológico e do aquecimento global, reforçando a responsabilidade coletiva na construção de um futuro mais sustentável.

· Duração: 30 minutos

· Capacidade máxima: 35 pessoas

· Sessões: 9h30 | 10h30 | 14h30 | 15h30 | 16h30

Oficinas Astronômicas

Oficinas planejadas para envolver os alunos de maneira interativa e prepará-los, de forma empolgante, para a chegada do Planetário Urânia à escola

· Educação Infantil: Astronomia no dia a dia

· Fundamental 1: Escalas do Sistema Solar – diâmetros e distâncias planetárias

· Fundamental 2: Confecção do relógio de Sol

· Ensino Médio: Elaboração de uma Carta Celeste

Tenda TEX

Espaço dedicado à venda e exibição de quadrinhos e livros do personagem de faroeste Tex Willer

30 DE OUTUBRO | QUINTA-FEIRA

19h30 · Abertura do 16º Canto Missioneiro e 15º Canto Piá Missioneiro

22 DE OUTUBRO A 1º DE NOVEMBRO · 10h às 22h

Liquida Santo Ângelo

Feira da agricultura familiar