10ª Feira do Livro Multicultural de Santo Ângelo acontece de 22 a 29 de outubro

De 22 a 29 de outubro, Santo Ângelo será palco de uma grande celebração cultural com a realização da 10ª Feira do Livro Multicultural. Promovida pela Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Cultura e Esporte e de Educação, esta edição traz como tema “400 Anos de Histórias e Saberes Missioneiros”, celebrando a riqueza histórica da região.
Após cinco anos sem ser realizada, a Feira do Livro retorna com novidades: será a primeira edição “Multicultural”, com uma programação diversificada que une literatura, música, teatro, gastronomia, oficinas e atividades culturais. Para comportar esse novo formato, o evento também mudou de local: será no Parque de Exposições Siegfried Ritter, que, na sequência, receberá o 16º Canto Missioneiro e 15º Canto Piá Missioneiro, de 30 de outubro a 1º de novembro.
“A grande inovação desta edição é justamente o caráter multicultural, que amplia a Feira do Livro para além da literatura, aproximando diferentes expressões artísticas e tornando o evento ainda mais atrativo e acessível para toda a comunidade”, destacou o secretário de Cultura e Esporte, Edmilson Pretto.
Patronesse
A patronesse desta edição é a artista plástica e escritora Verena Rogowski Becker. Natural de Santo Ângelo, ela possui nacionalidade brasileira e alemã. Filha de Heinz Augusto Rogowski e Idalina Rogowski, formou-se em Licenciatura Plena em Desenho e Artes Plásticas pela UFRGS e é pós-graduada em História do Rio Grande do Sul – Sociedade, Política e Cultura, pela FURG.
Com uma carreira marcada pelo incentivo à cultura, já atuou em entidades artísticas, como presidente do Movimento dos Artistas Plásticos de Estância Velha (MAPE), e na área educacional como professora e coordenadora pedagógica. Na literatura, destaca-se desde cedo com premiações em poesia e conto, além da publicação de seis livros, entre romances e coletâneas. Atualmente, dedica-se também às artes visuais, explorando diferentes linguagens como acrílico, aquarela e fotografia.
Confira a programação completa:
22 DE OUTUBRO | QUARTA-FEIRA
9h · Abertura oficial · Auditório Iglenho Araújo Burtet
· Apresentação do Grupo Teatral Mathilde e Arte
· Café de Cambona com Otávio Reichert
14h30 · Lançamento do livro da patronesse Verena Rogowski Becker
· “Sussurros da Eternidade – Um chamado do Invisível”
14h30 · Espetáculo teatral “A Cobra Grande”
· Realização: Grupo Turma do Dionísio
16h · Monólogo Histórico-Dramático “A Última Redução”
· Sinopse: No limiar do século XVIII, o jesuíta belga Diogo Haze recebe a missão de fundar a última das reduções jesuítico-guarani: San Ángel Custódio. Em um monólogo, o personagem revive sua jornada desde a travessia oceânica até a construção do novo povoado. Uma homenagem poética e reflexiva aos povos Guarani e à epopeia missioneira no sul do Brasil
· Intérprete: Carlos Alves
· Duração: 40 minutos
18h30 · Apresentação de Bandas Marciais
19h · Palestra com Jorge Rafael dos Santos, gerente da Agência do Sicredi
· Tema: Educação Financeira
20h · Palestra com Maria Odila Taborda
· Tema: Leitura que transforma, inspira e gera conexão: propósito, poesia e emoção no agir docente
21h · Show com Renato Fontana
23 DE OUTUBRO | QUINTA-FEIRA
9h e 14h30 · Feira do Jepp
9h e 14h30 · Espetáculo “A leitura é o melhor remédio!”
· Sinopse: O espetáculo convida o público a embarcar em uma experiência lúdica e envolvente, unindo humor, imaginação e encantamento. A montagem utiliza técnicas de Clown e contos populares para criar brincadeiras cênicas que divertem e, ao mesmo tempo, despertam o gosto pela leitura.
· Realização: Grupo Vivandeiros da Alegria
18h30 · Apresentação de Bandas Marciais
19h30 · Espetáculo teatral “Alma Missioneira”
Realização: Peppe Company
21h · Show com a Banda Sherlock
24 DE OUTUBRO | SEXTA-FEIRA
9h e 14h30 · Workshop
Como a música pode ajudar as pessoas a serem emocionalmente saudáveis
10h · Workshop
Desenho com lápis com a artista plástica Maria Eduarda Welzbacher
16h · Oficina
Desenho básico com Ricardo Art
18h30 · Apresentação de bandas Marciais
19h · Exposição de carros antigos · Pavilhão 1
19h · Show de Bandas
· Banda Arde Rock
· Sarau do Magodoy
· Banda Diletantes
25 e 26 DE OUTUBRO | SÁBADO e DOMINGO
9h · Exposição de carros antigos · Pavilhão 1
15h30 · 3º Cidade dos Anjos Rock Festival
27 DE OUTUBRO | SEGUNDA-FEIRA
9h · Monólogo teatral “A Jornada”
· Sinopse: Um montanhista enfrenta imprevistos que o levam a refletir sobre ciclos e a importância da coragem. O monólogo provoca o espectador a pensar sobre si e a forma como encara os desafios da vida
· Texto e direção: Lucas Segatto
· Duração: 15 minutos
10h · Apresentação com Palhaços
· Realização: Grupo Turma do Dionísio
14h30 · Palestra-show “Elementos”
· Sinopse: Um encontro que une arte, literatura e consciência ambiental. O show explora os elementos do hip-hop em diálogo com os elementos da natureza, inspirando reflexões e ações
· Realização: Chiquinho Divitas
16h30 · Palestra com Lucimara Zammo Siqueira e Maiara da Rosa Medeiros, psicólogas da Unimed Missões
· Tema: Saberes que conectam gerações
18h30 · Apresentação de Bandas Marciais
21h · Show com a banda Volume 11
28 DE OUTUBRO | TERÇA-FEIRA
16h · Apresentação da Orquestra Acordes Celestes e Coral de vozes Manancial
29 DE OUTUBRO | QUARTA-FEIRA
19h30 · Noite da Fé
22 a 29 DE OUTUBRO
9h30 e 14h30 · Lançamentos de livros
Cinemagia 3D: “O planeta pede socorro”
Sinopse: Uma experiência que une emoção e conscientização. Através da magia do cinema 3D, o público é convidado a refletir sobre os impactos do desmatamento, da poluição, do desequilíbrio ecológico e do aquecimento global, reforçando a responsabilidade coletiva na construção de um futuro mais sustentável.
· Duração: 30 minutos
· Capacidade máxima: 35 pessoas
· Sessões: 9h30 | 10h30 | 14h30 | 15h30 | 16h30
Oficinas Astronômicas
Oficinas planejadas para envolver os alunos de maneira interativa e prepará-los, de forma empolgante, para a chegada do Planetário Urânia à escola
· Educação Infantil: Astronomia no dia a dia
· Fundamental 1: Escalas do Sistema Solar – diâmetros e distâncias planetárias
· Fundamental 2: Confecção do relógio de Sol
· Ensino Médio: Elaboração de uma Carta Celeste
Tenda TEX
Espaço dedicado à venda e exibição de quadrinhos e livros do personagem de faroeste Tex Willer
30 DE OUTUBRO | QUINTA-FEIRA
19h30 · Abertura do 16º Canto Missioneiro e 15º Canto Piá Missioneiro
22 DE OUTUBRO A 1º DE NOVEMBRO · 10h às 22h
Liquida Santo Ângelo
Feira da agricultura familiar