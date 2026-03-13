Academia Santo-Angelense de Letras empossa nova diretoria

A Academia Santo-Angelense de Letras (ASLE) realiza nesta sexta-feira, 13 de março, a cerimônia de posse de sua nova diretoria, marcando o início de um novo ciclo na condução da entidade dedicada à promoção da cultura e da literatura em Santo Ângelo.

Assume a presidência da instituição a escritora Ana Cecília Kowaleski, tendo como vice-presidente o acadêmico Adelino Jacó Seibt. A nova gestão terá a responsabilidade de dar continuidade às atividades culturais, projetos literários e ações de incentivo à leitura desenvolvidas pela academia ao longo de sua trajetória.

Como parte das atividades deste novo momento da entidade, uma solenidade aberta ao público será realizada no dia 24 de março, data que também marca o aniversário da Academia Santo-Angelense de Letras. O encontro será uma oportunidade para celebrar a trajetória da instituição e reforçar seu papel na valorização da literatura e da cultura regional.

