Santo Ângelo inaugura o Casarão Eventos com lançamento de obra literária

Santo Ângelo foi palco, no dia 25 de janeiro de 2025, de um evento que uniu cultura e empreendedorismo. A partir das 11h, o recém-inaugurado espaço Casarão Eventos, localizado na Perimetral Norte, número 1000, abriu oficialmente suas portas ao público, marcando sua estreia com o lançamento do livro *“A Freira Rosalina e o Sobrevivente – Volume I”*. A programação inclui a presença dos autores, bate-papo com o público e sessão de autógrafos.

A obra, assinada por Luis Nicola Vieira e Jonatã Ferreira, aborda temas ligados à memória, história e experiências humanas, propondo uma narrativa que dialoga com a identidade regional e com reflexões universais. O lançamento em Santo Ângelo integrou a agenda de divulgação do livro e buscou aproximar os leitores dos autores, promovendo um encontro cultural aberto à comunidade.

Durante o evento, os autores participaram de um bate-papo com os presentes, compartilhando bastidores da escrita, motivações para a obra e perspectivas sobre a literatura contemporânea. Na sequência, houve sessão de autógrafos, oportunidade para o público adquirir exemplares e interagir diretamente com os escritores.

Além do lançamento literário, o encontro marcou a inauguração oficial do Casarão Eventos, um novo espaço voltado à realização de atividades culturais, corporativas e sociais em Santo Ângelo. Com proposta de valorizar iniciativas artísticas, encontros comunitários e eventos empresariais, o Casarão surgiu como um novo ponto de referência para a promoção da cultura e da convivência na cidade.

A escolha do lançamento do livro como primeiro evento do espaço simbolizou a intenção dos idealizadores de fomentar a produção cultural local e regional, fortalecendo o diálogo entre literatura, arte e comunidade. A expectativa é de que o Casarão Eventos se consolide como um polo para lançamentos, palestras, exposições, encontros culturais e celebrações, ampliando a oferta de espaços qualificados para a população de Santo Ângelo.

O evento foi aberto ao público e reuniu leitores, escritores, representantes do setor cultural e convidados, reforçando a importância da literatura e da cultura como ferramentas de reflexão, memória e desenvolvimento social.

Em declaração, o coautor Jonatã Ferreira ressaltou que a obra busca contribuir para o resgate histórico de um período sensível da história do Brasil. “O livro revisita uma época turbulenta do país, trazendo à tona memórias, fatos e reflexões que ajudam a compreender melhor aquele contexto e suas consequências para a sociedade atual”, afirmou.

Já Luis Nicola Vieira destacou o caráter pessoal da narrativa, que reúne experiências vividas ao longo de sua trajetória. “A obra conta um pouco da minha vida, com trechos marcantes que fizeram parte da minha história e que agora compartilho com os leitores”, disse o autor.

O proprietário do Recanto das Águas, Renê Rosenthal, anfitrião do evento, enfatizou a importância simbólica da ocasião. Segundo ele, é uma honra receber o lançamento do livro justamente no momento de inauguração do Casarão Eventos. “O espaço nasce com a proposta de ser um local de lazer ao ar livre e de realização de eventos diversos, e começar com um lançamento literário reforça nosso compromisso com a cultura e com a comunidade”, destacou.

