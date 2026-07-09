Do Caos nasce a música: Khaos Purposes aposta em identidade autoral e projeta novos voos no metal independente

Celebrado em 13 de julho, o Dia Mundial do Rock também é uma oportunidade para conhecer artistas que mantêm o gênero vivo. Em Santo Ângelo, a Khaos Purposes constrói uma trajetória marcada pela música autoral, influências internacionais e produção independente.

Fundada em Santo Ângelo em 2021, a Khaos Purposes une influências do rock clássico, doom metal e metal sinfônico em um projeto autoral que já prepara seu primeiro álbum de estúdio.

A cena do rock e do metal independente das Missões vem revelando novos projetos autorais, e um deles é a Khaos Purposes, banda criada em Santo Ângelo em 2021 pelo vocalista baritenor, multi-instrumentista e compositor Arthur Lacau de Sá. Com uma proposta que mistura elementos do Gothic Metal, Doom Metal e Metal Sinfônico, o grupo busca construir uma identidade própria, marcada por atmosferas densas, forte apelo melódico e referências filosóficas, literárias e mitológicas.

O próprio nome da banda sintetiza essa proposta. Inspirado no conceito de Caos (ou Khaos) da mitologia grega — do grego antigo kháos (χάος), entendido como o vazio primordial do qual teria surgido toda a existência —, o projeto utiliza essa simbologia como ponto de partida para desenvolver sua identidade artística.

A trajetória da Khaos Purposes começou após o encerramento do antigo projeto musical de Arthur, a Zero Glamour. Desde então, a banda passou por diferentes formações até consolidar o formato atual: um trio para apresentações ao vivo, formado por Arthur Lacau de Sá (vocais e baixo), Guilherme Machado (guitarra) e Gabriel Lacau de Sá (bateria e vocais de apoio), contando, quando necessário, com músicos convidados.

Da música na igreja ao metal autoral

A relação de Arthur com a música começou ainda na infância. Aos sete anos de idade, iniciou seus estudos de violão na Igreja Adventista do Sétimo Dia, tendo como primeiro professor o músico Reinaldo Gomes.

Foi também nesse ambiente que desenvolveu sua formação vocal ao lado do pai, Dilson Almeida de Sá, oficial da Brigada Militar e cantor de música cristã, cuja tradição musical familiar influenciou diretamente sua trajetória artística.

Segundo Arthur, essa vivência contribuiu para a construção de sua técnica vocal, posteriormente ampliada pelas influências do rock clássico, do grunge e das diferentes vertentes do metal.

Entre as principais referências musicais citadas pelo compositor estão bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Soundgarden, Audioslave, Epica, Nightwish, Within Temptation e Draconian.

Aposta na música autoral

Desde sua criação, a proposta da Khaos Purposes sempre foi priorizar composições próprias.

“Se fosse para tocar apenas covers, faria uma banda cover. A proposta sempre foi criar músicas autorais”, resume Arthur durante a entrevista.

O projeto iniciou sua trajetória de lançamentos em outubro de 2023, com o single Khaos Purposes, disponibilizado inicialmente no SoundCloud e posteriormente lançado nas plataformas digitais pelo selo independente Khaos Purposes Records.

Nos meses seguintes vieram os singles Under the Moon, Garden of Death, Electragram e Ice Town, que culminaram no lançamento do EP Slumber Night, em 25 de abril de 2025.

Com seis faixas e aproximadamente quarenta minutos de duração, o trabalho reúne os cinco singles lançados anteriormente e a inédita faixa-título, consolidando a identidade sonora construída desde a criação do projeto.

Produção independente

Grande parte da produção musical do EP ficou sob responsabilidade do próprio Arthur Lacau de Sá, que gravou os vocais, guitarras, baixo e teclados.

A bateria, bem como a produção, mixagem e masterização, ficaram a cargo de Marcelo Mutley Ortmann, do Síncope Estúdios, profissional reconhecido na cena musical regional e parceiro da banda desde os primeiros trabalhos em estúdio.

O guitarrista Guilherme Machado participou das gravações de guitarra, enquanto Gabriel Lacau de Sá integra a faixa Slumber Night, interpretando os vocais de barítono operístico no refrão ao lado de Arthur.

Próximo capítulo

A banda trabalha atualmente na produção de seu primeiro álbum completo, que deverá reunir doze faixas. Parte das músicas lançadas no EP receberá novas versões remasterizadas, acompanhadas de composições inéditas.

Entre os projetos futuros também estão a produção de videoclipes, a ampliação da estrutura de estúdio, o lançamento de edições físicas em CD e vinil e a disponibilização de materiais exclusivos para os fãs.

Segundo Arthur Lacau de Sá, o novo álbum também deverá contar com colaborações internacionais na coprodução artística, incluindo os músicos Heike Langhans, ex-vocalista da Draconian e integrante das bandas Sojourner e Remina, e Mike Lamb, guitarrista da Sojourner. De acordo com o músico, ambos participarão do processo criativo ao lado de Marcelo Mutley Ortmann.

Crescimento gradual

Embora ainda esteja no início de sua trajetória, a Khaos Purposes já conquistou reconhecimento na cena regional. Em 2022, venceu um festival estudantil realizado em Santo Ângelo, experiência considerada um marco para o grupo.

Além das plataformas digitais, a banda mantém presença ativa nas redes sociais e prepara a reformulação de seu site oficial, que reunirá crônicas sobre os bastidores do projeto, arquivos históricos, conteúdos exclusivos e novidades relacionadas aos próximos lançamentos.

Com raízes fincadas em Santo Ângelo e olhar voltado para o cenário internacional do metal independente, a Khaos Purposes segue construindo sua identidade artística por meio da música autoral, da experimentação sonora e de uma proposta que transforma o conceito primordial do Khaos em expressão musical.