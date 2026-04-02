Espetáculos da Paixão de Cristo unem cultura, inclusão e espiritualidade nas Missões

A Semana Santa ganha significado especial na região missioneira com as tradicionais encenações da Paixão de Cristo, que unem fé, cultura e participação comunitária em Santo Ângelo e São Miguel das Missões. Os espetáculos, já consolidados no calendário regional, prometem emocionar o público e reforçar valores históricos, espirituais e sociais.

Em São Miguel das Missões, a edição 2026 do espetáculo traz um importante avanço na área da inclusão cultural: a presença de intérprete de Libras, garantindo acessibilidade para pessoas surdas durante toda a encenação. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento e Cultura, reforça o compromisso do município com a democratização do acesso à cultura.

As apresentações ocorrem nos dias 3 e 4 de abril, às 19h30, no Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo, um dos cenários mais emblemáticos do país e reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial. O espetáculo retrata os últimos momentos da vida de Jesus Cristo em um ambiente de forte valor histórico, simbólico e espiritual, proporcionando uma experiência única aos espectadores.

Além da proposta inclusiva, a entrada será solidária, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, reforçando o caráter social da iniciativa. A programação integra as celebrações dos 400 anos das Missões Jesuítico-Guarani, marco que evidencia o legado cultural e religioso da região.

A realização conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e da Prefeitura de São Miguel das Missões, com produção cultural da Acacia e apoio do IPHAN.

Já em Santo Ângelo, a tradição também se mantém viva com a encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, promovida pelo grupo Emaús Catedral. Com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Esporte, o espetáculo acontece nesta sexta-feira (3), às 20h15, em frente à Catedral Angelopolitana, logo após a Procissão do Senhor Morto.

Reconhecida como uma das mais importantes manifestações culturais e religiosas do município, a apresentação reúne mais de 50 voluntários, que se dedicam durante meses à preparação do espetáculo. Ensaios, figurinos e a construção das cenas são conduzidos com cuidado e devoção, resultando em uma encenação marcada pela emoção e pela organização.

Ao retratar os últimos momentos de Jesus Cristo, o grupo busca proporcionar ao público um profundo momento de reflexão, evidenciando valores como amor, entrega e fé, elementos centrais da mensagem cristã.

Mais do que espetáculos, as encenações da Paixão de Cristo em Santo Ângelo e São Miguel das Missões reafirmam a identidade cultural da região missioneira, fortalecendo tradições e promovendo experiências que conectam passado, presente e espiritualidade.

A comunidade regional e visitantes são convidados a prestigiar as apresentações e vivenciar momentos de fé e reflexão em cenários que traduzem a essência histórica e cultural das Missões.

