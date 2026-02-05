Reunião marca início das articulações para os 400 Anos das Missões em Santo Ângelo

Na terça-feira (3), Santo Ângelo sediou uma reunião de planejamento voltada à organização dos eventos e programações alusivas aos 400 Anos das Missões, que serão celebrados ao longo de 2026 no município. O encontro marcou o início das articulações para a construção do calendário comemorativo.

A reunião reuniu representantes dos poderes Executivo e Legislativo, além de entidades empresariais, instituições de ensino, agentes culturais, artesãos, forças de segurança e diversos segmentos da comunidade, reforçando o caráter participativo do processo.

A iniciativa teve como objetivo promover a construção coletiva das ações que irão marcar a data histórica, envolvendo diferentes setores na definição de propostas que valorizem a identidade missioneira e o desenvolvimento local.

A organização do encontro ficou a cargo das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação e de Cultura e Esporte, em parceria com os conselhos municipais de Políticas Culturais (CMPC), Desenvolvimento (Comude) e Turismo (Comtur).

Durante o evento, o vice-prefeito Carlos Gonçalves destacou a importância da integração entre os diversos atores envolvidos. Segundo ele, a união de esforços é fundamental para a realização de grandes eventos e para projetar a força cultural e turística de Santo Ângelo e da região missioneira em âmbito nacional e internacional.

Após as apresentações iniciais, os participantes foram divididos em grupos de trabalho para debate e levantamento de propostas. Também foi disponibilizado um formulário para o envio de sugestões até o dia 27 de fevereiro, que servirão de base para a consolidação e definição do calendário oficial das comemorações por uma comissão organizadora.

