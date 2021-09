Chama Crioula chega sábado em Santo Ângelo

A Chama Crioula, símbolo do tradicionalismo gaúcho na Semana Farroupilha, chega a Santo Ângelo no próximo sábado, dia 4 de setembro. Representantes de entidades locais vão até Eugênio de Castro de onde partem centelhas da chama para diversos municípios da 3ª Região Tradicionalista.

Tradicionalistas de Santo Ângelo conduzem a chama pela Rua dos Imigrantes – Foto ilustrativa referente ao ato de 2019

O fogo simbólico que deve abrir a semana farroupilha em Santo Ângelo será gerado no dia 3 de setembro junto a ‘Lagoa da Mortandade’ no município de Eugênio de Castro. Segundo a história, foi neste local que ocorreu um combate emblemático durante a revolução de 1923 entre as forças de maragatos e chimangos.

No entanto, a chama segue para Santo Ângelo um dia depois, em 4 de setembro, quando ocorre uma solenidade de distribuição das centelhas e tradicionalistas da região das missões conduzem a chama até as suas cidades.

Representantes do tradicionalismo santo-angelense que participarão deste ato conduzirão a centelha até o quartel da Brigada Militar, sede do 7º RPMon, com previsão de chagada às 18h.

Abertura da Semana

A distribuição das centelhas do fogo para as entidades tradicionalistas de Santo Ângelo deve ocorrer no dia 13 de setembro às 18h, junto ao monumento do MTG, na RS 344, próximo ao Trevo da FENAMILHO.

Detalhes destes atos solenes foram tratados na semana passada, na sede da 14ª CRE – Coordenadoria Regional de Educação. Quando estiveram presentes representantes da Brigada Militar, Capitão Cristiano Silva Brilhante e Tenente Márcia Ruchel, representando a ASSETRASA o Coordenador da Cavalgada da Chama, indicado, também pela 3ª Região Tradicionalista, Sr. Alauri Meotti, juntamente com a Coordenadora Regional de Educação, Rosa Maria de Souza e a Diretora do Departamento Pedagógico da 14ª CRE, professora Sandra da Rosa Grasel.