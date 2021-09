Unicredi cria a primeira ecovaga pública no município

Com a instalação de um totem para carregamento de veículos elétricos a Unicredi Eleva cria a primeira ecovaga pública na zona Urbana de Santo Ângelo

Unicred Eleva instala o primeiro ponto público de carregamento para veículos elétricos em Santo Ângelo. Localizado em frente a sede regional da cooperativa, foi oficialmente anunciado no último dia de agosto, contou com a presença do Prefeito do município Jacques Barbosa entre outras autoridades e faz parte de uma estratégia de ampliação e motivação para práticas sustentáveis.

Este é o segundo totem de carregamento para veículos elétricos inaugurado pela Unicred Eleva, pois o primeiro foi instalado em Santa Rosa no dia 10 de agosto. As Ecovagas tem a proposta de conscientizar sobre os danos causados ao meio ambiente por meio da utilização de veículos que dependem de combustíveis fósseis, resultando em gases poluentes.

As duas vagas de carregamento são públicas e estão disponíveis para toda a comunidade, 24 horas por dia, nos seguintes endereços: Regional Unicred Eleva, na Rua Antônio Manoel, 571, Centro, Santo Ângelo (RS); Agência Santa Rosa, na Rua Fernando Ferrari, 457, Centro. O serviço pode ser utilizado por todos aqueles que possuem carros elétricos ou híbridos e que desejam abastecê-los de uma forma segura. O carregamento é totalmente gratuito.

O presidente da cooperativa, Dr. Pedro Paulo Moro, o Presidente da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, Sr. Nader Hassan Awad, assim como de membros do Conselho de Administração da Unicred e cooperados também participaram do ato inaugural.

Conforme o Presidente da Unicred Eleva, Dr. Pedro Paulo Moro, o futuro sempre está ligado às escolhas do presente e a cooperativa tem o compromisso de contribuir com o desenvolvimento sustentável, promovendo, apoiando e incentivando ações e práticas que priorizem o bem coletivo. “Com a inauguração das duas Ecovagas, nosso compromisso com a comunidade se reafirma dentro da nossa atuação sistêmica e a partir de nosso crescimento com responsabilidade social e ambiental. Afinal, cuidar e preservar o Meio Ambiente são deveres de todos”, afirma. “Queremos cidades ainda mais modernas e inovadoras, por isso nosso papel é mostrar para toda a região que a prosperidade se constrói hoje, incentivando e viabilizando os benefícios ao futuro”, acrescenta o dirigente.