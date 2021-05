Trabalhadores sob o sol e a lua – Saiba mais sobre o apogeu e o perigeu

Foto cotidiana enquadra trabalhadores da construção civil banhados pela lua e pelo sol ao mesmo tempo. Foi capturada no dia 24 de maio, exatamente às 17h37min em um ângulo visto pela Praça Pinheiro Machado, no centro de Santo Ângelo em direção a farmácia Licht.

O dia 24 marca o início da fase lunar cheia, neste dia, ela se apresenta com 91,8% de sua face iluminada e visível. A fotografia foi registrada quando o sol ainda insidia sob o topo da catedral e refletia também nos trabalhadores.

Nesta semana também ocorre um eclipse lunar. De acordo com o tempo internacional será em 26 de Maio de 2021 e será visível em algumas partes do mundo.

É possível observá-lo do Rio Grande do Sul, no entanto, é uma visão parcial e classificada como penumbral, além de que, inicia próximo das 6h da manhã.

Na terça-feira, dia 25 de maio a lua atinge o seu Perigeu estando a 357,309 quilômetros da terra, portanto, mais próxima da terra considerando a sua órbita de 27 dias. Talvez por isso, ela já se mostrou tão iluminada no final da tarde de segunda-feira.

APOGEU E PERIGEU

Segundo informações do Observatório Astronômico de Santana – Açores, a Lua não orbita a Terra num círculo perfeito, mas numa elipse. Isto implica que, durante a sua órbita, a Lua terá um ponto mais próximo e outro mais afastado da Terra.

Este ponto mais afastado tem o nome de apogeu (em que a Lua fica a cerca de 405 500 km da Terra), enquanto que o ponto mais próximo tem o nome de perigeu (ficando a uma distância média de apenas 363 300 km da Terra). Assim, durante a sua órbita de 27 dias à volta da Terra, a Lua atinge o seu apogeu e o seu perigeu.