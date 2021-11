Pavimentação da pista de rolamento da 25 de Julho inicia nesta semana

A base para implantação dos tijolos inter-travados, que devem compor a pista de rolamento da Rua 25 de Julho no trecho do calçadão de Santo Ângelo está sendo preparada nesta semana. Parte do material já está no local e os operários devem iniciar a colocação das peças.

A previsão da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, conforme informou o Secretário, Vinícius Makvitz, é concluir esta etapa da obra em até em duas semanas. Portanto, até o dia 26 deste mês a pista deve estar pronta. Depois disso, as equipes da prefeitura municipal devem concluir os detalhes de colocação do mobiliário urbano, como floreiras e luminárias.

Vinícius afirmou que o mobiliário adquirido ainda não foi entregue e a própria equipe da prefeitura deve instalar estes detalhes. Na ornamentação deste espaço público a ideia é manter uma vegetação e o mobiliário que devem privilegiar aspectos de visibilidade, ou seja, nada que tire a visão geral do espaço, segundo o Secretário de Planejamento Vinícius Makvitz, esta foi uma questão prioritária para os moradores e lojistas, que se queixavam de zonas escuras naquele espaço público.