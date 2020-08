Operação de troca de postes mobiliza 17 caminhões com guindastes

Uma operação de troca de 25 postes de madeira por postes de concreto mobiliza 120 operários e 17 caminhões com guindastes. O trabalho foi realizado na última quinta-feira, dia 20, na zona norte de Santo Ângelo.

Estas estruturas conduzem as redes de distribuição de energia elétrica de baixa e média tensão e o trabalho é executado pela Monpar Construções LTDA a serviço da CPFL/RGE.

A operação iniciou às 11h30min e o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido no mesmo dia, no início da noite. Faltam ainda os reparos nas calçadas e ajustes na fiação de telefonia e internet, bem como possíveis podas de árvores.

Há relatos dos moradores que o serviço de fornecimento de internet ficou prejudicado e o trabalho de organização dos cabos de transmissão de dados ainda está em andamento.

Somente para a realização da troca dos postes foram mobilizadas 20 equipes, 17 delas compostas por sete operários e caminhões equipados com guindastes e ainda mais três equipes menores de apoio composta por três pessoas, portanto, envolveu cerca de 120 homens e chamou a atenção da comunidade que mora naquele local.

O setor onde a troca é realizada abrange principalmente a região da Rua Marquês do Herval, entre a Travessa 12 de outubro até a Rua Carlos Gomes.