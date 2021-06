Inicia a obra da nova unidade do Sicredi em Santo Ângelo

A esquina onde se encontram as ruas Antunes Ribas e Marques de Tamandaré receberá a nova edificação do Sicredi União RS/ES. Será sede da agência central da cooperativa em Santo Ângelo, o projeto totaliza 2.200m² com salas de reunião, cafeteria, espaço para negócios e estacionamento. Na segunda-feira, dia 14, depois de removido o entulho da antiga casa que fazia parte daquele local, operários trabalharam na colocação dos tapumes de compensado.

A notícia do novo projeto da cooperativa foi divulgada na segunda quinzena de abril e deve ser construído neste local um prédio inspirado nas cores e no design da marca “Sicredi”.

Para a direção do Sicredi o investimento está sendo feito para acolher de modo personalizado o associado e ao mesmo tempo proporcionar uma experiência colaborativa. A ideia é que a agência seja um local de proximidade e convivência.