Implantação de redes de esgoto deixa deformações na Rua Tiradentes

Um trecho da Rua Tiradentes, entre a Av. Getúlio Vargas e Rua 10 de novembro passou por intervenções de infraestrutura de esgoto sanitário nos meses de setembro e outubro. Obras que fazem parte do projeto de universalização da coleta de esgoto sanitária da Corsan em Santo Ângelo. No entanto, o reparo do asfalto, após as escavações para a implantação da tubulação, não correspondem ao adensamento exato da terra, e como consequência, o novo asfalto usado para tapar os buracos cedeu, causando sulcos e irregularidade na pista de rolamento daquela via urbana.

A Rua Tiradentes é um dos principais acessos de veículos pesados no município e o problema gera atrito entre os pneus e pista, aumenta o barulho, a trepidação e possível desgaste nos veículos. O problema se torna mais evidente devido ao trânsito de carretas, que saem ou entram no município.

O superintendente da Corsan, João Corim, informou que a concessionária, neste período, está focada na repavimentação das ruas onde as redes foram implantadas e o asfalto ainda não foi feito. Depois disso, devem ser reparadas as pavimentações que ficaram “fora da boa técnica”, como é o caso da Tiradentes. Segundo o superintendente, a Corsan já notificou a empreiteira que executa as obras sobre estes problemas.

Além disso, Corim relata que existe a dificuldade, neste momento, de obter matéria prima da reconstrução do asfalto que o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), material obtido pela destilação do petróleo que apresenta qualidades e consistência próprias para o uso na construção e manutenção de pavimentos asfálticos.