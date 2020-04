Dezesseis caminhões e 100 homens

Uma operação de troca de postes de madeira por postes de concreto foi realizada na tarde de ontem, dia 31, em trechos da Av. Brasil, Rua Independência e Rua Primeiro de Maio. A renovação destas estruturas que sustentam as redes de luz, internet e telefonia é de responsabilidade da CPFL/RGE e executado pela Monpar Construções LTDA.

Duas operações chamaram a atenção nos últimos 15 dias, na última quinta e sexta-feira, na zona norte da cidade próximo à Coca Cola Fensa, outra operação semelhante foi realizada. Na terça-feira, dia 31, no trecho sitado no início da matéria, 16 equipes de trabalhadores atuaram simultaneamente. Cada uma destas equipes conta com um caminhão guindaste e sete trabalhadores perfazendo 100 homens.