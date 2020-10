Depois de obras da Corsan a Marechal recebe asfalto novo

Quem transita pela zona norte percebe as obras de asfaltamento da Rua Marechal Floriano. O trecho em obras é entre a Avenida Salgado Filho e a Rua Uruguai, são cerca de 900 metros de e o cronograma de asfaltamento tem previsão para seguir durante a primeira quinzena de novembro.

A obra de asfaltamento na Rua Marechal Floriano tem o investimento de R$ 459.581,88, iniciada após a ampliação da rede de água e esgoto executadas pela Corsan.

Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Santo Ângelo até a primeira quinzena do mês de novembro, serão completados 1,2 quilômetro de asfalto considerando outras obras como as que estão sendo finalizadas nos bairros Missões e Pilau, região leste da cidade.

Já foi concluído o asfaltamento de 200 metros da Rua Padoim, interligando os bairros Missões e Pilau; e na Rua Marechal Deodoro, entre as ruas São Luiz e João Henrique Licht, na zona leste de Santo Ângelo.

As obras estão sendo realizadas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), por meio do Programa Pró-Transporte do Governo Federal, mais contrapartida financeira do município.