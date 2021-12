Concurso do IBGE recebe inscrições até o dia 29

O IBGE publicou edital para contratar temporariamente pessoas para trabalhar no Censo 2022. As inscrições para Agente Censitário Municipal e Recenseador iniciaram no dia 15 deste mês e vão até 29 de dezembro, no site da organizadora, que é a Fundação Getúlio Vargas.

Para concorrer à função de recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo, e para agente censitário municipal, ensino médio concluído. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova.

A taxa de inscrição (R$ R$ 60,50 para ACM/ACS, R$ 57,50) poderá ser paga pela internet ou fisicamente em qualquer banco ou casa lotérica. O candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) poderá obter isenção de pagamento da taxa de inscrição.

As provas serão realizadas no dia 27 de março para ACM/ACS e recenseadores, mas em turnos diferentes, o que permite ao candidato participar dos dois processos seletivos. Para ACAI as provas serão no dia 20 de fevereiro.

A seleção para ACM – Agente Censitário Municipal e ACS – Agente Censitário Supervisor é a mesma: os mais bem colocados em cada munícipio ocuparão a vaga de ACM, que será o responsável pela coordenação da coleta do Censo 2021 naquela cidade. Já os demais classificados ficam como ACS, que supervisiona as equipes de recenseadores.

Remuneração

As remunerações dessas duas funções são de R$ 2.100 para ACM e R$ 1.700 para ACS, com jornada de 40 horas semanais. Além do salario, terão direito a auxilio alimentação, auxilio-transporte, auxilio pré-escola, ferias e 13º salario proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e o estabelecido no edital.

Com informações do IBGE