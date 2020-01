Clube Comercial realiza doação para lares de idosos

O Clube Comercial realizou na última semana, a entrega dos 395 kg de alimentos e materiais de limpeza que foram arrecadados no evento do dia 22 de dezembro de 2019.

As doações foram divididas entre o Lar Isabel Oliveira Rodrigues, Retiro dos Idosos Universina Carreira Machado e Lar da Velhice Suzana Wesley.

Entre os alimentos arrecadados estão 81 kg de açúcar, 187 kg de arroz, 62 kg de farinha de trigo e 28 kg de feijão, além de seis litros de água sanitária e cincos litros de amaciante.

O Clube Comercial foi fundado em 23 de março de 1924 e tem como sua principal missão gerar o bem estar dos associados e da comunidade, por meio de práticas esportivas, cultura, lazer e ações sociais, como esta que foi realizada em prol dos lares de idosos da cidade.