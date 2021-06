Agenda Roama amplia sua sede e agora atende na Duque de Caxias

O investimento da Agenda Roama, que agora está em sede nova com 350 m², foi projetado para se aproximar e assessorar ainda melhor sua carteira de clientes. Possui uma história que ultrapassa 33 anos em Santo Ângelo. Focada na contratação de seguros, previdência privada, consórcios e financiamentos, mas também, em todas as demandas relacionadas, como o encaminhamento da documentação no momento do sinistro

A Corretora de Seguros Agenda Roama é liderada pelos sócios proprietários Neri Minuzzi, Luciano Trintináglia e Mário Krinski e possui um time de sete colaboradores. Diferencia-se por prestar o atendimento personalizado e possuir soluções adequadas para cada situação: Seguro de vida, de automóveis, residencial, para condomínios, frota corporativas e ainda soluções em previdência privada, financiamentos e consórcios.

Neri Minuzzi conta que trabalha neste setor há 33 anos. Logo que encerrou atividades em uma empresa de seguros, abriu a Roama, palavra indígena que lembra o sentimento de força/solides e no ano de 1995 uniu-se aos seus atuais sócios, Luciano Trintináglia e Mário Krinski, que lideravam a Agenda. Foi assim que surgiu a Corretora de Seguros Agenda Roama, uma das mais sólidas e conceituadas corretoras de seguro de Santo Ângelo.

Agora está localizada na Rua Duque de Caxias, 1127, no centro de Santo Ângelo. Neri ratifica que o trabalho da equipe aproxima e descomplica a contratação deste tipo de serviço que está em função da guarda do patrimônio dos Moradores. “O seguro traz segurança e o serviço da Agenda Roama permite estabelece um canal mais eficiente e descomplicado, tanto para fechar o contrato, mas principalmente, no momento do sinistro, ou seja, quando há a necessidade de acionar o seguro”. Argumenta Neri ao falar que está sempre a disposição dos segurados que possuem a liberdade de usar um telefone da agenda e até mesmo dos sócios na hora de resolver os problemas relacionados com o acionamento do seguro.

Mais informações pelo telefone 55 3313-3043.