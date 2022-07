Turismo e o patrimônio histórico é tema de workshop em São Miguel das Missões

Workshop debate estratégias para incrementar o turismo a partir dos vestígios conservados nos sítios históricos de São Miguel das Missões, São Lourenço Mártir, São João Batista e São Nicolau

A conservação e promoção do patrimônio histórico jesuítico/guarani que ganha evidência a partir do Parque Histórico Nacional das Missões é tema de um debate na próxima quinta-feira, dia 14, em São Miguel das Missões. Este encontro ocorrerá na Câmara de Vereadores de São Miguel das Missões entre 13h30min às 17h30min. Reunirá historiadores, operadores de turismo, arqueólogos e pessoas ligadas ao desenvolvimento turístico dos municípios das missões.

O desenvolvimento social e econômico também estarão na pauta deste workshop que leva o título “O Parque Histórico Nacional das Missões (PHNM) como esteio do turismo”. Lideranças do “Grande Projeto Missões” explicam que o evento tem como objetivo iniciar o processo de discussão e planejamento sobre o futuro do Parque Histórico Nacional das Missões criado em 2009 e que ainda não foi implementado de forma efetiva.

Considera-se que os sítios arqueológicos integrantes são a base dos atrativos turísticos regionais e que há a possibilidade de receberem significativas quantidades de recursos financeiros dentro do escopo da Lei 15.866 de 30 de junho de 2022 – Pró-Missões. Este instrumento legal institui o Programa Estadual de Apoio e Fomento as Atividades de Valorização e Resgate Histórico das Missões Jesuítico-Guarani.

Este evento é percebido como o início do processo de planejamento das atividades a serem desenvolvidas para a requalificação deste patrimônio histórico que envolve as comemorações dos 400 anos da chegada dos Jesuítas e também o Plano Missões 20-30. O Evento será presencial e aberto à participação da comunidade e não há necessidade de inscrições prévias.