Jovens peregrinos de todo o Brasil visitam as Missões nesta semana

Nos dias 13,14, 15, 19 e 20 de julho participantes do evento católico “Encontro Vocacional Caminho Neocatecumenal” que está em andamento em Foz do Iguaçu, permitirá que cerca de 1500 jovens façam caravanas para conhecer o Centro Histórico de Santo Ângelo, o Santuário do Caaró e o sítio arqueológico de São Miguel das Missões. A recepção na região missioneira é coordenada pela Operadora de Turismo Caminho das Missões e a maior quantidade de visitantes será percebida na próxima quinta-feira, dia 14

A agência Caminho das Missões deve coordenar as caravanas de jovens em nossa região, por isso, mapeou e acionou toda a rede de hotéis, restaurantes, guias de turismo, bem como, convidou as secretarias de turismo dos municípios para a possível organização da recepção destes jovens peregrinos. Os visitantes também poderão assistir uma palestra com o pesquisador e sócio do Caminho das Missões, José Roberto de Oliveira. As celebrações religiosas ficarão a cargo da Paróquia Anjo da Guarda de Santo Ângelo.

O que é o Caminho Neocatecumenal?

“O Caminho Neocatecumenal (ou Neocatecumenato) é um itinerário de formação cristã, iniciado na Espanha em 1964, por iniciativa do pintor Francisco José Gómez Arguello (Kiko Argüello) e de Carmen Hernández, como resposta às novas diretrizes trazidas pelo Concílio Vaticano II, cujo objetivo consiste em abrir um caminho espiritual concreto de iniciação, renovação e valorização do sacramento batismal, que permita ao “catecúmeno“ descobrir o significado concreto de ser cristão. Mais tarde se uniria a eles o sacerdote Mario Pezzi. A Igreja Católica reconhece o Caminho neocatecumenal como “um itinerário de formação católica válido para a sociedade e os dias de hoje” – nas palavras do papa São João Paulo II – que busca a redescoberta do batismo. Se encontra atualmente difundido em mais de 100 países, incluindo alguns que não são tradicionalmente cristãos como República Popular da China, Egito, Coreia do Sul e Japão. No Brasil, o Caminho Neocatecumenal iniciou-se na Diocese de Umuarama (Paraná).

O caminho neocatecumenal pretende, através de um processo de catequese, fazer crescer a fé dos batizados, para que a sua fé chegue ao ponto em que se amem dentro de uma comunidade de tal forma que esse amor, seja um sinal para os Secularizados. O neocatecumenato quer reviver os ensinamentos da igreja primitiva como sinal de fé.