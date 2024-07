Lançado programa inovador para desenvolvimento do turismo

No último dia 19, o Setor de Inovação do Município de Santo Ângelo realizou o lançamento de um novo projeto de desenvolvimento turístico. Trata-se da Rota do Guardião, criada para promover o turismo e a cultura por meio de uma experiência inovadora. O lançamento foi feito no auditório do Centro Municipal de Cultura.

Conforme o prefeito Jacques Barbosa é uma experiência única, que possibilitará às pessoas que visitam Santo Ângelo conhecer ainda mais os atrativos e fortalecer a economia criativa por meio da aplicação dos mecanismos e dinâmicas dos jogos de forma lúdica.

Ao passar pela Rua Missioneira, Portal dos 30 Povos, Catedral, Museu Histórico das Missões, Memorial Coluna Prestes e Casa Kombina, o visitante receberá uma recompensa virtual em cada ponto ao acessar um QR Code e ao completar a experiência terá a imagem do seu Anjo Guardião e acesso a uma linha de artesanato especialmente concebida para o projeto.

De acordo com a coordenadora do Setor de Inovação, Daniele Schneider, pesquisas realizadas mostram que os visitantes das excursões permanecem em média 45 minutos na cidade. Porém, a rota gamificada permitirá que esse tempo seja aumentado para até duas horas, permitindo aumento do consumo no comércio local.

Os anjos da guarda virtuais foram criados por programa de inteligência artificial e a ideia é que a cada seis meses seja renovada a arte oferecida como recompensa digital por meio de concurso para valorizar os artistas locais.

APLICATIVO

O acesso ao programa já pode ser feito pelo Aplicativo Santo Ângelo Inteligente, plataforma digital que centraliza os serviços da Prefeitura e oferece uma série de informações sobre o município nas áreas de turismo, transporte coletivo urbano, acesso a vagas de emprego e facilita o acesso do cidadão as contas públicas de forma interativa. O aplicativo está disponível para os sistemas IOS e Android, ambos no Play Store.

Essa iniciativa conta com a coordenação do Setor de Inovação do Município, secretarias municipais de Cultura e Esporte e Planejamento Urbano; coletivo Casa Kombina; guias de turismo; Conselho Municipal de Turismo; Conselho Municipal de Inovação e Abase Sistemas.