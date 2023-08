Governador do distrito LD-4, do Lions Club realiza turnê por 44 cidades do Rio Grande do Sul

O Casal Governador do Distrito LD-4 do Lions Clubs Internacional, Renato e Rosicler Moreira, tomou posse, em Boston, nos Estados Unidos, durante a 105ª Conferência Internacional de Lions Clubes, realizada entre os dias 7 e 10 de julho. A Reunião Distrital e posse no foi no dia 22 de julho em Santo Ângelo e realizada no Clube Gaúcho. A gestão é de um ano, entre julho de 2023 e junho de 2024. Renato Moreira assumiu a tarefa e realiza com dedicação exclusiva. Nesse mês, iniciou uma turnê de visitas nos 55 clubes espalhados por um território que abrange 40% do Rio Grande do Sul

Neste sábado, dia 19, o Casal Governador Renato e Rosicler Moreira, cumpre uma agenda mista em Santo Ângelo, composta por momentos de interação com a comunidade, junto ao Hospital Regional das Missões com repasse de recursos, visita administrativa aos clubes de Lions da cidade e também participará de uma integração festiva com os companheiros dos clubes locais.

Renato Moreira considera o Lions uma ferramenta poderosa para organizar ações voluntárias em prol das comunidades. Como Governador, está percorrendo todos os 55 Clubes de Lions nas 44 cidades do Distrito LD-4. Sua missão é motivar para um tempo de mais ação, pois percebe que houve uma retração das atividades nos anos de pandemia.

Entre outros objetivos, destaca: despertar a paixão de novas lideranças, incentivar que os Clubes trabalhem com mais planejamento e ainda pretende liderar ações para dar visibilidade ao potencial do Lions e seus companheiros.

Renato Moreira reconhece que as ações sociais organizadas e realizadas em grupo, com a união de várias pessoas, serão bem mais abrangentes e eficazes, pois acredita que o Clube tem uma reconhecida atuação que não pode ser desperdiçada. “Participar do Lions Clube é um modo de ampliar os horizontes das ações sociais realizadas individualmente “no quintal de nossas casas”. A união com os companheiros potencializa nossa capacidade de ajudar, permite chegar mais longe e com ações mais abrangentes”, explicou o Governador em entrevista concedida ao Mensageiro.

Para o governador, a participação na conferência internacional permitiu vislumbrar a abrangência do Lions Internacional, ou seja, se certificar da grandiosidade do Lions Clubs Internacional, bem como, interagir com pessoas de diferentes países e culturas, uma experiência, considerada enriquecedora.

Neste sábado, dia 19, junto ao Hospital Regional das Missões, será feito o repasse das sobras de caixa da cerimônia de posse. Os patrocinadores do evento foram convidados para esse ato simbólico de entrega, pois os recursos são provenientes das empresas patrocinadoras.

Marcos Demeneghi | Jornalista