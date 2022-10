Relojoaria localizada no calçadão de Santo Ângelo é assaltada

Universal Ótica e Relojoaria localizada no calçadão da Rua 25 de Julho foi vítima de dois assaltantes. O assalto foi realizado no momento em que o estabelecimento estava sendo aberto pelas funcionárias da loja, por volta das 8h30min de terça-feira, dia 10

Uma das atendentes relatou que, enquanto organizava artigos na vitrine da loja, foi abordada por um homem de boné, máscara facial e portando uma pistola. Empurrou a porta mostrou a arma e resgatou os relógios que estavam a mostra, ainda mais cinquenta reais que estavam no caixa, disse a atendente.

Logo após o ocorrido, proprietários das relojoarias Tic-Tac e Regional acompanharam o serviço de vistoria da Polícia Civil e relataram em entrevista que já foram vítimas deste mesmo tipo de atuação, a regional foi assaltada pelo menos, três vezes e a relojoaria Tic-Tac duas vezes.

Assaltos semelhantes também foram registrados em semanas anteriores. Nos últimos dias, duas lojas de celulares também foram vítimas. Fatos que preocupam os donos de estabelecimentos comerciais.

O assalto registrado na segunda-feira não resultou em pessoas feridas, pois conforme relatou à atendente da loja, o assaltante não teria agido com brutalidade, parecida estar com pressa, usava boné e máscara facial do tipo usado por profissionais da saúde, calça jeans e moletom (jaqueta) azul com vermelho. A ação dos assaltantes não durou mais de 5 minutos e a fuga foi realizada em uma motocicleta, aparentemente de cor azul marinho.

As buscas foram iniciadas imediatamente e durante à tarde do mesmo dia, três suspeitos foram apreendidos. Durante buscas no Bairro Indubras, na mesma tarde do assalto, suspeitos que estavam em um celta fugiram em direção a uma lavoura, foram capturados, fornecendo novos elementos para avançar com a investigação e elucidar o caso.

Dois eram foragidos e foram conduzidos ao presídio regional. A polícia civil segue com os trabalhos para investigar a participação de outras duas pessoas envolvidas. Até o momento, identificaram a jaqueta igual a usada pelo homem identificado nas câmaras de segurança e também um colete a prova de balas na casa de outro suspeito, o que reforça o envolvimento destas pessoas com o assalto ocorrido.

Coronel Franco relatou que a Brigada Militar deve corresponder aos anseios da comunidade e sempre que se repetir este tipo de ação os militares devem realizar um trabalho conjunto e incansável para prender os suspeitos.