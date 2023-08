Lavagem de dinheiro gerido por organização criminosa é desmantelada pela polícia

Operação policial desenvolvida em 15 meses de investigação culmina na Operação Car Wash e desvenda esquema desenvolvido para lavar o dinheiro oriundo do tráfico, resultando em 124 mandados de prisão, mandados de busca e apreensão de veículos, bloqueio de bens e de ativos em contas bancárias, inclusive com ações cumpridas na cidade de Santo Ângelo. As medidas cautelares foram iniciadas na terça-feira, dia 15.

A investigação iniciou em 2022, a partir da troca de informações entre a Brigada Militar e a Polícia Civil. Na ocasião, foi deflagrada a Operação Big Fish, quando parte das lideranças da organização criminosa, que tem base no Vale do Rio dos Sinos, foi presa pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico.

As 124 medidas cautelares foram cumpridas nas cidades de Viamão, Garibaldi, Sarandi, Santo Ângelo, Porto Alegre, São Jerônimo, Canoas, Sapucaia, Novo Hamburgo, Estância Velha e Imbituba/SC.

De acordo com a investigação, conduzida pelo delegado Eduardo Amaral, a lavagem do dinheiro obtido pela prática do tráfico de entorpecentes, ocorria com a compra de imóveis, carros de luxo, e compra e venda de veículos, com intenso fluxo de dinheiro entre contas bancárias. Em apenas 12 meses foram movimentados cerca de 17 milhões de reais com o comércio de automóveis operado por empresa de fachada.

A Operação Car Wash foi conduzida pela Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Gravataí, com o apoio da Brigada Militar e foi deflagrada na última terça-feira, dia 15. Cerca de 380 policiais (civis e militares) cumpriram 3 mandados de prisão preventiva, 61 mandados de busca e apreensão, em 11 municípios distribuídos pela Região Metropolitana, interior do estado do Rio Grande do Sul e no estado de Santa Catarina; também foram bloqueadas contas bancárias vinculadas a 47 CPF/CNPJ e 5 imóveis. Até o momento, quatro pessoas foram presas. Foram apreendidos: 8 veículos, um jet ski, 3 armas e aproximadamente R$ 70 mil.