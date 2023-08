Câmaras com reconhecimento de placas de veículos estão em teste em Santo Ângelo

Está em fase de testes a operação de 17 câmeras com sistema LPR (do inglês – License Plate Recognition) conhecidas como câmeras inteligentes. Elas permitem reconhecimento de placas de veículos. A identificação é efetuada por meio da leitura realizada por uma câmera interligada com a Brigada Militar.

O prefeito Jacques Barbosa e o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Hasadias Amaral da Silva, oficial da reserva, receberam o comandante do CRPO Missões, tenente-coronel Edilson Della Flora Góes, e o sargento Fernando Andrei Steffler, debatendo ajustes no convênio entre o município e o Grupo de Apoio à Brigada Militar (GAB) a fim de operacionalizar o sistema de videomonitoramento para o atendimento de ocorrências.

Segundo Jacques, atualmente o sistema tem 107 câmeras interligadas com a Brigada Militar, sendo 73 nas escolas municipais e 34 instaladas em áreas comerciais e pontos estratégicos de grande fluxo. “Estamos com outras 17 câmeras de alta definição em fase de testes, em locais definidos pela Brigada Militar, para identificação de placas de veículos de todos os portes, inclusive motocicletas, garantindo maior cobertura da área monitorada e mais segurança à população. Em torno de 90 dias, o sistema estará oficialmente disponível”, anunciou o prefeito.

Também foi ventilada a possibilidade da construção de um heliponto, aeródromo destinado exclusivamente às operações de aterragem e decolagem de helicópteros, na área do CRPO, que seria uma referência para as forças de segurança pública de Santo Ângelo e região.

Sobre o cercamento do aquartelamento, o prefeito Jacques afirmou que o Governo Municipal já enviou solicitação ao Governo do Estado, para a execução da obra com recursos do Programa Avançar RS.