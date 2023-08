Hospital Santo Ângelo troca de nome e passa a se chamar Hospital Regional das Missões

O tradicional nome HSA – Hospital Santo Ângelo foi substituído por Hospital Regional das Missões. A decisão foi tomada pela atual direção em conjunto com a provedoria e aprovada em assembleia pela maioria dos sócios. O anúncio da alteração foi realizado na última quarta-feira, dia 09, em cerimônia efetivada no auditório da instituição.

Durante o anúncio, Isabel Cristina Câmera destacou em sua fala que, embora a história seja valorizada, pretende-se olhar para o futuro. “Queremos crescer com a região e com todos os missioneiros, agregar cada vez mais qualidade e tecnologia aos nossos serviços de saúde e dessa forma continuar cuidando com excelência da saúde de todos”. Destacou a provedora.

A denominação HSA – Hospital Santo Ângelo se consolidou em 91 anos de história, sob essa epígrafe, e com a contribuição de inúmeros profissionais da saúde, se tornou uma referência no município e também para o Rio Grande do Sul.

O státus de referência regional também se deve ao tipo de política de administração dos recursos públicos, pois o Estado do Rio Grande do Sul, para baixar os custos do sistema, adotou um atendimento regionalizado. Fazendo frente a toda essa demanda o agora “Hospital Regional das Missões” tem uma simbologia mais abrangente no que se refere a captação de recursos para o atendimento da população missioneira.

Pretende-se buscar, cada vez mais, o apoio das forças políticas e lideranças de toda a região, “para nos unirmos na conquista de mais recursos para investimentos em equipamentos e estrutura”, afirmou Mana Câmara.

Na visão da provedoria o Hospital Regional das Missões mostra que é a Casa de saúde da região com serviços de média e alta complexidade, e profissionais qualificados e especializados em diferentes áreas para atender cerca de 300 mil habitantes de forma direta e unidos podemos crescer ainda mais.

A cerimônia também marcou o lançamento da campanha “Hospitais com + saúde” , em parceria com a RGE. A iniciativa busca arrecadar doações através das faturas de energia, refletindo o compromisso contínuo do hospital com a saúde, e também da importância da colaboração de parte da comunidade para fortalecer ainda mais os serviços médicos da região.

A adesão pode ser feita no site ou aplicativo da RGE (serviços online > outros serviços > doações), a partir do preenchimento da solicitação. O valor definido será somado ao da fatura mensalmente. Outra opção é a adesão por meio de um formulário disponível no próprio hospital.