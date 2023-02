Cuidando de pessoas e promovendo saúde há 91 anos

Neste sábado, dia 4, o Complexo Hospitalar Santo Ângelo completa 91 anos de história. Fundado em 4 de fevereiro de 1932, o HSA é uma Instituição filantrópica referência para diversos municípios do Rio Grande do Sul.

Para comemorar o aniversário, no domingo, dia 5, às 9 horas acontece missa na Catedral e também a partir das 9 horas na Praça Leônidas Ribas, no Brique da Praça, haverá participação da equipe do Complexo Hospitalar mostrando os serviços que são oferecidos.

O Complexo Hospitalar Santo Ângelo procura oferecer atendimento humanizado com foco na satisfação dos seus pacientes/clientes, proporcionando um processo assistencial fundamentado em uma medicina de alta qualidade com equipes de enfermagem e de apoio qualificadas.

Atualmente, presta serviços de média e alta complexidade, com serviços de bariátrica, oncologia, traumatologia, entre outros. Possui Ambulatório para Gestante de Alto Risco, UTI Neonatal, UTI Adulto, seis salas no Bloco Cirúrgico, maternidade, pediatria, psiquiatria, unidades de internação clínica e cirúrgica, Pronto Atendimento, além de Banco de Sangue, Laboratório e Clínica de Imagem.

O Complexo Hospitalar Santo Ângelo tem a frente a equipe da provedoria composta pela provedora Isabel Cristina Câmera, vice-provedor Marlon Medeiros, 1º secretário Marcos Mullich, 2º secretário Jairo Fernandes da Silva, 1º tesoureiro Luciano Maso e 2º tesoureiro Fábio Schmitt.