Banco de Sangue do Hospital Santo Ângelo será reclassificado

O Hospital Santo Ângelo vem a público esclarecer que está sendo realizada a reclassificação do Banco de Sangue para Agência Transfusional. O objetivo dessa ação é reduzir os custos da estrutura do Banco de Sangue que atualmente chegam a R$ 94.203,41.

Com a reclassificação o Hospital ficará vinculado ao Hemocentro Regional.

Cabe ressaltar que a medida está sendo acompanhada e conduzida pelo HEMORGS – Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul, responsável pela rede de captação e disponibilização de hemoderivados.

Reforçamos ainda que o Hospital e o HEMORGS têm a autorização da Secretária Estadual de Saúde, Sra. Arita Bergmann para execução deste processo.

Esclarecemos, ainda, que as coletas serão mantidas tão logo finalizada a vinculação ao Hemocentro. Esta medida vem contribuir com as ações na busca do equilíbrio de fluxo de estoque de hemoderivados e financeiro do Hospital Santo Ângelo.

Está garantida a manutenção das transfusões de sangue dos pacientes da Instituição.