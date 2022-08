Academia grátis para doadores de sangue

Foi fechada uma parceria entre o Hospital Santo Ângelo e o Sesc. Este acordo pretende incentivar a doação de sangue e ao mesmo tempo, hábitos saudáveis. Quem doa sangue no mês de agosto terá direito a um vale academia no Sesc.

No entanto, o número de vales é limitado e também intransferível. Lembrando que o Banco de Sangue do Hospital Santo Ângelo fornece para os pacientes internados no HSA, no Hospital Regional Unimed Missões, e para os demais municípios da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde.

A equipe do Banco de Sangue do Hospital Santo Ângelo ressalta que adota procedimentos de alto padrão de qualidade e possui profissionais qualificados. O material utilizado é estéril e descartável e o serviço segue as normas de segurança recomendadas pelo Ministério da Saúde.

O procedimento de coleta leva cerca de 15 minutos, onde serão retirados no máximo 400ml de sangue e pequenas amostras para realização de exames laboratoriais. Após a doação é oferecido um lanche que cumpre a finalidade de reposição de líquidos e nutrientes.

Mulheres podem doar sangue a cada 90 dias, no máximo três vezes no ano e os homens a cada 60 dias no máximo quatro vezes no ano. O candidato a doação de sangue passa por triagens que avaliarão suas condições de saúde.

Mais informações pelo telefone 3313-2000, ramal 128.