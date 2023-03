Mais de 200 jovens da região ingressam nos quartéis do Exército Brasileiro com sede em Santo Ângelo

Foi formalizado o ingresso de 189 Soldados Recrutas no 1º Batalhão de Comunicações (1º BCom), 8 no Depósito de Subsistência de Santo Ângelo (DSSA). Estes jovens cumprirão o Serviço Militar Obrigatório até fevereiro de 2024. Foram formalizadas ainda, as matriculas de 20 (vinte) alunos no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva – NPOR.

A Solenidade de incorporação de 20 alunos do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) e o ingresso de 197 soldados recrutas, foi realizada na última sexta-feira, dia 10. Exatos, 189 prestam o serviço militar obrigatório no 1º Batalhão de Comunicações (1º B Com) e oito (8) no Depósito de Subsistência de Santo Ângelo (DSSA).

Durante a permanência no Exército Brasileiro, os jovens recrutas terão a oportunidade de reforçar os valores aprendidos no recesso de seus lares, mas, também, de agregar muitos outros, que são cultuados com devoção: o patriotismo, o civismo, a fé na missão do Exército, o amor à profissão militar, o espírito de corpo, a camaradagem e o constante aprimoramento técnico profissional. O presidente Carlos Gonçalves ressalta sua admiração pelo trabalho realizado pelo Exército Brasileiro e sua importância para a formação de jovens.

Acompanhou a solenidade o presidente do Legislativo, Carlos Gonçalves (PRTB), que se juntou ao comandante do 1°B Com Tenente-Coronel de Comunicações Japhet Luiz Barbosa de Carvalho Sobrinho para este ato solene realizado com a aula inaugural com familiares e alunos do NPOR. Neste mesmo dia foi ministrada uma palestra com os familiares dos Soldados Recrutas.