Sinal de internet precário nas proximidades do Aeroporto gera pedido urgente de providências

O Legislativo de Santo Ângelo debateu sobre a necessidade de confeccionar um pedido de explicação técnica para as operadoras de telefonia móvel – Vivo, Oi, Claro e Tim, para que prestarem esclarecimentos sobre a disponibilidade de seus serviços nas imediações do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju

Segundo documento apresentado pelo vereador, Carlos Gonçalves (PRTB), durante a sessão ordinária realizada na segunda, dia 21, há relatos de que diversos usuários do transporte aéreo e das operadoras ficam incomunicáveis ao transitarem nas proximidades do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju.

Os vereadores argumentam que só entre os meses de janeiro e junho de 2023 já passaram mais de 30 mil pessoas pelo aeroporto, considerado que a falta de sinal é incompatível com as necessidades dos usuários.