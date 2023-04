Remodelação definitiva do trevo da Fenamilho será realizada após seis anos de espera

Antes da 20ª edição da Fenamilho, que começa na última semana de abril, os motoristas que visitarem o Parque de Exposições Siegfried Ritter, terão acesso pela ERS-344 de modo mais organizado. Segundo a assessoria de comunicação do Deputado Estadual Eduardo Loureiro, as obras devem iniciar em breve e ser concluída antes do início do evento.

A remodelação do trevo foi realizada de modo provisório no ano de 2017, quando foram implantadas defesas plásticas do tipo New Jersey e Tambores de Sinalização. A promessa naquela época era de realizar a às obras de forma definitivas de fechamento do trevo, sinalização e melhorias, o que deve ocorrer somente agora, seis anos depois.

Em virtude da demora, a situação do trevo se tornou precária, com visível deterioração dos elementos o que demonstrava desleixo com esse importante acesso da cidade de Santo Ângelo. A obra será feita pela empresa Carpenedo e foi contratada pelo DAER.

Essa obra é uma reivindicação importante da região e foi elencada como uma das prioridades em um documento entregue ao governador Eduardo Leite no final do ano passado. O encontro foi emocionado pelo deputado estadual Eduardo Loureiro e pelo presidente da Associação dos Municípios das Missões (AMM), prefeito Jacques Barbosa.

Para a reforma, serão investidos R$ 300 mil para ampliação da pista, pintura e melhorias em geral que deixarão o trevo mais seguro e com trânsito mais fluido.