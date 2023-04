Sicredi União RS/ES distribui os resultado de 2022 aos associados e à comunidade

Em 2022, a Sicredi União RS/ES, uma das 105 cooperativas do sistema Sicredi, alcançou o resultado de R$ 114,5 milhões. Desse total, mais de R$ 58,7 milhões foram distribuídos entre os associados em juros ao capital (já pagos em 15/12/2022) e distribuição de resultados na cota capital e aplicações financeiras dos associados (pagos em 28/03/2023). Também, desse valor, mais de R$ 9 milhões serão destinados aos associados e à comunidade por meio do Fundo Social e do Fundo de Assistência Técnica e Social (FATES).

Na Sicredi União RS/ES, os recursos captados são utilizados em operações de crédito na mesma região de atuação. Isso impacta positivamente a comunidade, estimulando a geração de renda, empregos e um crescimento sustentável. O presidente da Cooperativa, Sidnei Strejevitch, afirma que os resultados são consequência do entendimento da real necessidade dos associados, voltando o olhar para cada momento de vida do associado, podendo apoiar de forma mais assertiva no seu desenvolvimento. “O ano de 2022 foi marcado pelo fortalecimento do ciclo virtuoso, que trouxe 25 mil novas pessoas ao cooperativismo na Cooperativa. Estamos muito gratos pela participação dos associados junto à Cooperativa, o que tornou possível o resultado e, agora, a distribuição de parte dele aos associados e à comunidade”, afirmou Sidnei.

Giovani John, diretor executivo da Sicredi União RS/ES, explica que o trabalho da Cooperativa e, consequentemente, o resultado só é possível pela confiança dos mais de 196 mil associados. “O crescimento é resultado da participação do associado, sua confiança em nosso apoio financeiro. Mais do que isso, mostra que cada vez mais o associado percebe a diferença no relacionamento conosco, pois parte do resultado da instituição retorna diretamente a ele e para a comunidade onde reside, fazendo todos prosperarem”, ressaltou John.

Atualmente, com 109 anos, a Sicredi União RS/ES possui mais de 196 mil associados e cerca de 900 colaboradores, 60 agências, distribuídas em 39 municípios pertencentes às regiões Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul e nos 22 municípios do Sul do Espírito Santo. Possui um patrimônio líquido de mais de R$ 675,8 milhões; mais de R$ 5,4 bilhões em ativos e R$ 4,9 bilhões em recursos administrados. Quer saber mais, acesse o Relatório Anual da Sicredi União RS/ES 2022 em: https://www.sicredi.com.br/coop/uniaorses/documentos-e-relatorios