Santo Ângelo: A cidade dos festivais

O Festival Cidade das Tortas, 16ª edição, está agendado para ocorrer no centro histórico de Santo Ângelo entre os dias 6 a 10 de setembro. Nesse ano, haverá a confecção de uma torta de 150 metros, obra gastronômica que vai homenagear o sesquicentenário do município, está programado ainda, uma série de atrativos culturais e oficinas durante os cinco dias de evento

Na última semana a comissão organizadora do Festival Cidade das Tortas esteve na capital gaúcha, quando o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, João Baptista Santos da Silva, apresentou o festival ao Secretário de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, Vilson Covatti, que garantiu uma representação da secretaria estadual no evento. Covatti recebeu, também, um exemplar do primeiro Livro de Receitas do Festival Cidade das Tortas.

São parceiros do Festibal Cidade das Tortas, além da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, a MK Produções Culturais, o SESC, o SENAC, EMATER, IFOOD, Casa Kombina, entre outras entidades.

O formato dessa edição já foi debatido e segundo o secretário, João Baptista Santos da Silva, ações criativas estão sendo programadas, principalmente em alusão ao Sesquicentenário, entre elas, é possível adiantar que haverão oficinas de confeitaria, ofertadas gratuitamente pela Escola de Gastronomia do Senac, festival de Bandas Marciais, Shows e apresentações artísticas e culturais.

Um dos pontos altos do evento é a Produção da Torta de 150 metros em comemoração ao aniversário do Município, entre outras ações.

Falta menos de um mês para iniciar Festival Santo Ângelo em Dança

O 17º Festival Santo Ângelo em Dança será entre os dias 16 e 19 de agosto. As atividades ocorrem no Parque de Exposições Siegfried Ritter. Segundo a organização do evento, as inscrições já foram encerradas devido ao grande número de grupos inscritos, ao todo, são 32 grupos.

O festival Santo Ângelo em Dança tem como objetivo promover a dança, a arte, a cultura, a educação e o entretenimento. Oferece oficinas de dança, competições, coreográficas e o acesso ao público para assistir o evento. A participação como plateia será mediante 1 kg de alimento não perecível ou um agasalho em bom estado de uso. Toda arrecadação dos donativos será revertida para a Central do Bem.

Será Jurada e professora em oficinas ofertadas durante o evento a bailarina, Alyne Mach, formada pelo centro de Dança Rio em 2001 e dança profissionalmente há 23 anos em grandes Companhias brasileiras, já dançou em mais de 20 países. Alyne é pedagoga (UERJ), dedica-se ao ensino de técnicas como Balé Clássico e Dança Contemporânea, além de métodos de movimento e condicionamento físico como Progressing Ballet Technique, PowerBalletOriginal e Superioga.

Atualmente Alyne Mach é bailarina do Balé da Cidade de São Paulo (Theatro Municipal). O início da carreira foi na Cia Jovem de Ballet do Rio de Janeiro, aos 14 anos, onde dançou por cinco anos. Teve breve passagem pelo DeAnima Balé Contemporâneo. Por 11 anos integrou a Cia de Dança Deborah Colker(RJ). Em 2018 mudou-se para São Paulo para integrar o elenco do Balé da Cidade.

A 17ª edição tem o patrocínio da Prefeitura de Santo Ângelo e apoio das Secretarias de Cultura e a Secretaria do Meio Ambiente.

Douglas Ravadielli, que é o produtor e mentor do evento, anunciou que esse ano o evento está em novo formato e lugar. Iniciará na quarta-feira e termina no sábado, sendo que será dividido em “Mostra não Competitiva”; Dança Estudante; Mostra Competitiva para Escolas de Dança e Batalhas de Danças Urbanas.

Novidades

Deste modo, todas as noites, após o término haverá premiações com troféus e medalhas. Sendo no sábado, à noite decisiva do Festival que premiará o Melhor Grupo do Evento, de acordo com os resultados de todas as noites anteriores. Outra novidade é que, além das premiações em dinheiro, o festival vai indicar uma escola para participar das seletivas que podem levar dançarinos, a coreografar na Disney, nos parques de Orlando.

“Rock Festival” com 18 bandas no palco e 12 horas de música

Dia do Rock foi celebrado em Santo Ângelo no último sábado, dia 15, com um festival de música e palco montado no centro histórico

Santo Ângelo prestou homenagem ao rock in rol com a primeira edição do Cidade dos Anjos Rock Festival, evento realizado no sábado, dia 15, no Centro Histórico com a participação de 18 bandas locais. O evento foi promovido pelo Governo Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Esporte, com apoio das secretarias municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, do Departamento da Central do Bem e da Coordenadoria de Mobilidade Urbana.

Foram mais de 12 horas de música, iniciando às 13 horas e encerrando por volta da 1 hora de domingo, com a presença de grande público na Praça Pinheiro Machado, em comemoração ao Dia Mundial do Rock, celebrado no dia 13 de julho, quinta-feira.

O prefeito Jacques Barbosa declarou que já analisa a viabilidade de trazer para a segunda edição do festival, uma banda de rock de renome nacional, incentivando os músicos na produção do gênero. “É de fundamental importância reunir jovens locais em eventos culturais de diferentes gêneros, é a democratização da cultura e dos espaços públicos”, assinalou.

“Agradeço às bandas que participaram e que levam a mensagem do rock em frente. O rock é uma manifestação cultural que faz uma reflexão sobre a sociedade e as relações sociais, econômicas, políticas e culturais. O rock é um elemento de expressão da juventude, que questionou os padrões comportamentais da sociedade. É muito importante saber que Santo Ângelo possui essa gurizada levando seus acordes mundo a fora”, disse em sua manifestação o secretário municipal de Cultura e Esporte, Nader Hassan Awad.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

Os fãs de rock e a população usufruiu da praça de alimentação instalada no Centro Histórico, com food trucks comercializando lanches e cervejas artesanais.

A promoção teve caráter solidário, pois arrecadou uma grande quantidade de agasalhos para a Central do Bem repassar às famílias cadastradas.