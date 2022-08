Sala de estar e copa do bloco cirúrgico são revitalizadas através de doação da Unicred Eleva e Instituto Unicred ao HSA

Na última quinta-feira, dia 04, foi realizada a reinauguração da Sala de Estar e a Copa do Bloco Cirúrgico no Hospital Santo Ângelo. O projeto de revitalização foi efetivado por meio de uma parceria que uniu esforços do Hospital Santo Ângelo com a Unicred Eleva e Instituto Unicred, foi possível modernizar e deixar o ambiente, que é utilizado pelos médicos e demais profissionais, mais confortável.

O bloco cirúrgico do HSA conta com cinco salas de cirurgias recentemente reformadas. No local, ocorrem cirurgias de diversas especialidades, tanto eletivas quanto de urgência e emergência. Levando em consideração a importância deste espaço para a comunidade, surgiu a necessidade de proporcionar mais conforto aos profissionais que nele atuam.

Conforme a provedora, Isabel Cristina Câmera, parcerias como esta que está sendo realizada com a Unicred Eleva e Instituto Unicred são fundamentais para melhorar a execução das atividades do HSA, que atende 24 municípios da região missioneira.

A parceria materializa o cuidado que o HSA procura oferecer aos pacientes e colaboradores, o que resulta em um atendimento de excelência para todos.

Para o Presidente do Conselho de Administração da Unicred Eleva, Dr. Pedro Paulo Bottom Moro “esta doação é consonante ao princípio cooperativista de interesse pela comunidade e beneficia os profissionais da área da saúde da Instituição parceira. Para a Unicred, pensar nestes profissionais é beneficiar também seus pacientes e toda a comunidade.”

