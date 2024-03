Ruínas de São Miguel é palco de “A Paixão de Cristo”

As icônicas ruínas históricas de São Miguel das Missões se tornarão o cenário para a terceira edição do Espetáculo “Paixão de Cristo”, uma experiência que une fé e cultura, prometendo emocionar a todos os espectadores.

Nesta representação grandiosa da mais emblemática história de amor e fé já conhecida, os espectadores serão transportados para os eventos da Semana Santa com uma montagem que promete tocar profundamente os corações.

O Espetáculo “Paixão de Cristo” está agendado para os dias 28 e 29 de março, com início às 19h30, no Sítio Arqueológico São Miguel Arcanjo. A entrada será gratuita, porém, para garantir acesso, solicita-se a colaboração com a doação de alimentos destinados à Aldeia Tekoá Koenju de São Miguel, proporcionando também um gesto de solidariedade à comunidade local.

O evento é realizado pela companhia artistica santoangelense Peppe Company, sob a direção do ator e diretor Rogério Peppe, a peça conta ainda com a interpretação marcante do ator Lucas Segatto no papel de Jesus. Maria mãe de Jesus é encenada pela atriz Laura Basso, enquanto Maria Madalena é interpretada pela atriz Sandy Couto.

De acordo com o diretor Rogério Peppe “Esta é uma oportunidade única para vivenciar e se emocionar com a narrativa da Paixão de Cristo em um ambiente histórico e culturalmente rico como as ruínas de São Miguel das Missões. Além disso, a comunidade miguelina estará participando ativamente da peça, já que boa parte dos atores que interpretam essa importante passagem da vida do Cristo reside na cidade”, conta.