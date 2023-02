O Mensageiro completa 26 anos. Obrigado Santo Ângelo!

O dia 02 de fevereiro é especial para O Mensageiro, pois foi neste dia em 1997 que a primeira edição foi impressa. São 26 anos, tempo suficiente para reconhecer que é uma história consolidada na coletividade. Construída com assinantes, anunciantes, leitores assíduos e esporádicos. Portanto, para todos aqueles que acreditam no potencial de comunicação, desde os fundadores desse impresso até os jornalistas e trabalhadores que edificaram essa história de dedicação e ética, obrigado!

Neste espaço temporal já imprimiu milhares de matérias e artigos em 2.461 edições de jornais. Além de revistas por demanda, como recentemente encomendada pela SENASA – Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Santo Ângelo, O Mensageiro já editou 67 revistas próprias. A tônica são os conteúdos sociais, pois o editor geral das revistas é o jornalista e cerimonialista Amauri Lírio. Mesmo assim, são elaboradas revistas com conteúdos variados, como as revistas da Fenamilho, destacando a feira e os assuntos relacionados ao evento.

Ao completar 26 anos O Mensageiro é reconhecido por suas revistas impressas, pelo jornal bissemanal com editoria de notícias, um caderno voltado para saúde e bem estar e a diferenciada editoria para evidenciar eventos sociais e personalidades de destaque.

Neste ano, que mal iniciou, duas novas revistas já estão em processo de elaboração, uma delas alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e uma segunda, que será lançada junto a Fenamilho Internacional (evento que ocorre em abril de 2023). Duas consagradas edições com grande alcance social e que são marcas registradas do trabalho da equipe liderado pelo Jornalista e Cerimonialista Amauri Lírio.

Aliás, Amauri criou no ano de 2011 a coluna de nome ‘BS Magazine’ que, desde essa data, ganha reconhecimento pela constante inovação e qualidade de seu trabalho. O nome ganhou destaque e também se tornou a marca das revistas.

A presença social do Mensageiro é celebrada diariamente com o trabalho de coberturas e edições, mas durante o lançamento da 68º revista (BS Magazine em março) reservará momentos para um brinde especial com colaboradores e investidores. Afinal, são essas pessoas, junto com os assinantes, que acreditam na força do trabalho, unidos em ações positivas e colaborativas sustentando a presença social do Mensageiro há 26 anos.

É mantido ainda um endereço eletrônico com a postagem das edições impressas e as reportagens exclusivas – www.jom.com.br -, as redes sociais @mensageiro_ e de @amaurilirio, também estão a serviço da comunidade.

Edição Jornalista – Marcos Demeneghi