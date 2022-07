Jovens peregrinos conhecem outra face da história missioneira

As peregrinações iniciaram no dia 13 de julho, mas se estendem até o dia 20. Nestas viagens os participantes do evento católico “Encontro Vocacional Caminho Neocatecumenal” aprofundam sua experiência ao visitarem a região das Missões Jesuíticas

Igreja Católica organiza uma viagem em que cerca de 1500 jovens de todo o Brasil têm a oportunidade de conhecerem a região missioneira e ampliarem a visão da história que envolveu a catequização evangélica preconizada pelos jesuítas no território que hoje é do Rio Grande do Sul. Segundo os representantes da igreja que acompanham os jovens, nem sempre os fatos são contados, de modo que, retrate todos os pontos de vista.

Neste sentido, a igreja escolheu esta região para mostrar os jovens os fatores históricos e sociais que refletem os objetivos da verdadeira evangelização, pois considera-se que a experiência dos povos missioneiros seja um exemplo do cristianismo original.

Estes jovens também participaram do “Encontro Vocacional Caminho Neocatecumenal” realizado em Foz do Iguaçu. Depois disso, organizou-se caravanas para conhecer o Centro Histórico de Santo Ângelo, o Santuário do Caaró e o sítio arqueológico de São Miguel das Missões.

A recepção na região missioneira foi coordenada pela Operadora de Turismo Caminho das Missões, sendo que, na quinta-feira, dia 14, grande parte destes jovens visitaram o município de Santo Ângelo e na Catedral Angelopolitana puderam assistir a uma palestra com o Historiador, José Roberto Oliveira.