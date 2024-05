Aplicação das provas do Concurso Nacional Unificado serão realizadas em agosto

No último dia 3 , o governo federal decidiu adiar a aplicação das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) em todo o território nacional. As provas estavam programadas para acontecer dia 5.

A decisão foi motivada pela situação de calamidade pública provocada pelas intensas chuvas no estado do Rio Grande do Sul, onde pelo menos 31 pessoas perderam suas vidas. O CNU, conhecido popularmente como “Enem dos Concursos”, conta com 2,14 milhões de inscritos em 228 municípios.

Um total de 80.348 inscritos (4,3% do total nacional) realizarão as provas em 10 municípios gaúchos (3,7% do total). Esses dados foram fornecidos pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

A decisão foi tomada com a aprovação da ministra Esther Dweck, responsável pela Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Dweck reverteu a decisão anunciada na quinta-feira, dia 2, quando o governo havia determinado a realização das provas em todo o país, inclusive no Rio Grande do Sul.

As chuvas vêm assolando o Rio Grande do Sul desde domingo (28 de abril).

Situação no RS

No dia 1º, o governador Eduardo Leite decretou estado de calamidade pública e alertou que esse pode vir a ser o “maior desastre da história” da região em termos de perdas materiais. O reconhecimento do estado de calamidade pelo governo federal ocorreu na quinta-feira, dia 2.

Em Santo Ângelo

Ao todo estão inscritos cerca de 4385 candidatos que deveriam fazer as provas neste domingo. A cidade conta com alagamentos em alguns pontos da cidade, como nos Bairro Castelarin, Gheller, Aliança e Meller Norte. A Defesa Cívil informa que até o momento tem 40 desalojados e seis desabrigados. Até o fechamento desta edição, haviam chovido mais de 300mmm.

Nova data