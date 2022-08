Brigada Militar qualifica quadro de instrutores do Proerd

Foi realizado na sede do CRPO Missões, em Santo Ângelo, o Seminário Estadual do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD. Na última quarta e quinta feira, dias 3 e 4, os estudos cumpriram com a finalidade de capacitar 17 Militares Estaduais da área do CRPO que atuam como instrutores do Programa .

O seminário tem por objetivo capacitar os instrutores PROERD com habilidades contemporâneas, como também, motivar o grupo de instrutores PROERD, propiciando atividades que despertem o desejo de atender, da melhor maneira possível, crianças, adolescentes e comunidade, no âmbito familiar, escolar e social, com ênfase na prevenção às drogas e à violência, bem como, na teoria socioemocional PROERD