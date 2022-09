A participação popular marca a 10ª edição da Feaagri Missões

A 10ª Feaagri Missões encerra nesta quarta-feira, dia 07 e deve alcançar as expectativas de público de 60 mil pessoas. Estima-se que o Parque de Exposições Siegfried Ritter tenha recebido cerca de 35 mil visitantes só nos dois primeiros dias de festa, sábado e domingo.

O presidente da 10ª Feaagri Missões, Daniel Casarim, atribui o sucesso de público aos atrativos como o Festival de Bandas Marciais, Rodeio Crioulo, Motocross, os Shows que são promovidos por meio do projeto cultural da MK – Produções e ainda, o envolvimento de todos os setores da economia, comércial, industrial, gastronômico e demais serviços.

A abertura da Feaagri foi no sábado, dia 03, reuniu autoridades e lideranças. O prefeito Jacques Barbosa, em seu discurso, enfatizou que após um triste período em que a pandemia global ceifou vidas e foram impostas restrições de convívio, era uma satisfação abrir uma feira para celebrar a vida, a produção e estimular a economia.

No ato de abertura, o presidente da comissão central da 10ª Feaagri Missões, Daniel Casarin, e o empresário Carlos Alberto Pippi, diretor-presidente do Grupo Redemaq e que falou em nome dos expositores, lembraram a importância do evento para a valorização da agroindústria e da agricultura familiar, indutores do agronegócio, agregando ainda indústria, comércio, gastronomia e cultura.

O prefeito também lembrou da parceria com a Câmara de Vereadores que permitiu investimentos na ordem de R$ 100 mil em subsídios para que micro e pequenas comerciantes, prestadores de serviços e agroindústrias estivessem expondo seus negócios na Feaagri.

Para a Administração Municipal a Feaagri tem se consolidado como uma vitrine do potencial de Santo Ângelo e das Missões. Jacques destacou as ações como formalização de 18 agroindústrias. Empreendedores que puderam contar com assessoria técnica de nutricionista e veterinário, proporcionando segurança a produtores e consumidores.

O prefeito aproveitou para valorizar o Plano de Saneamento Rural, implantado em parceria com o Ministério Público, projeto pioneiro no Rio Grande do Sul e reconhecido como um dos três melhores do País pelo Conselho Nacional do MP. Dentro desse Plano, foram ampliados e substituídos mais de 80 quilômetros de redes de abastecimento de água no interior. Disse ainda que Santo Ângelo foi um dos quatro municípios gaúchos que mantiveram seus empregos durante a pandemia, com dois aumentos consecutivos no retorno do ICMS, 5,28% em 2021 e 12,3% neste ano, fechando os dois últimos anos com saldo positivo de empregos”.