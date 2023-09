O evento Cidade das Tortas será simultâneo ao Liquida Santo Ângelo

O evento gastronômico terá como base a Praça Pinheiro Machado, já, o liquida Santo Ângelo, será no Salão Paroquial, local com 41 estandes instalados para promover a venda de produtos de liquidação. Na praça, 20 confeitarias servirão as mais variadas tortas e ainda está programado para ocorrerem diversas apresentações paralelas. Um dos diferenciais, é a presença da carreta da Unidade Móvel Operacional do Senai, onde serão ministradas e organizadas oficinas gratuitas à comunidade. A programação inicia no dia 6 e segue até 10 de setembro.

A agenda do evento prevê a realização do Festival de bandas marciais, concurso de Cosplay, shows e a produção da Torta alusiva ao Sesquicentenário de Santo Ângelo.

As atividades iniciam com a abertura oficial, dia 6 às 19h. Nos dias 7, 8 e 9, as atividades iniciam às 10h e fecham e o encerramento será as 22h. No sexta-feira, dia 8, inicia às 12h e encerra às 22h.

A Cidade das Tortas é uma realização do Instituto Ações Integradas, com patrocínios da Corsan, Ifood, Banrisul, Sicredi, Noroeste Bebidas, Weinert & Cia Ltda e Prefeitura de Santo Ângelo. Produção da MK Produções Culturais. Apoio do Sindilojas Missões, Sesc, Senac, Senai, Sebrae, Emater, 14ª CRE, Neugebauer, Farinha Maria Inês, Grupo MR, Cavaline Eventos, Lima´s, Protege, RDF Films, Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Cultura e Esportes. Participação especial da Secretaria de Turismo do RS (SETUR).

Liquida Santo Ângelo

Serão 41 empresas expositoras no Salão Paroquial da Catedral Angelopolitana, a abertura será das 14h às 21h. Os produtos oferecidos terão descontos especiais entre 20% a 40%. Uma realização do Sindilojas Missões com apoio da Prefeitura de Santo Ângelo, através da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação.