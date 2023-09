Divulgada a programação do 16º Festival Cidade das Tortas

Destaque para as oficinas gastronômicas e a torta de 150 metros que será distribuída no domingo, dia 10, às 16h.

O evento agregará o 2º Liquida Santo Ângelo, Festival de Bandas Marciais e apresentações musicais

A Comissão Organizadora do 16º Festival Cidade das Tortas divulgou a programação oficial da festa que será realizada entre os dias 6 e 10 de setembro, no Centro Histórico de Santo Ângelo, e que contará com eventos simultâneos, como o 2º Liquida Santo Ângelo e o Festival de Bandas Marciais. Além de apresentações musicais, oficinas gastronômicas do Senai e concurso de Cospley.

O festival integra a programação alusiva às comemorações do Sesquicentenário de Santo Ângelo e abre à visitação do público, na quarta-feira, 6, às 18 horas, com a cerimônia de abertura oficial. A abertura à visitação de quinta-feira a domingo, será às 10 horas, e o encerramento, sempre às 22 horas.

Todos os vinte espaços disponibilizados para expositores do festival foram comercializados e ocuparão uma área de 1.400 metros quadrados, com ampla praça de alimentação, palco cultural, espaço do artesanato, com a participação de expositores do Brique da Praça e da Casa Kombina.

Outra grande atração do festival será a torta de 150 metros, produzida em comemoração aos 150 Anos de Emancipação Político-Administrativa de Santo Ângelo que será distribuída para o público presente no Centro Histórico, no domingo, dia 10, às 16 horas.

LIQUIDA Santo Ângelo

– A segunda edição do Liquida Santo Ângelo funcionará de quinta-feira a domingo, sempre das 14 às 21 horas, no Salão Paroquial da Catedral Angelopolitana, com a participação de mais de 40 empresas locais, propondo ofertas a preços mais acessíveis e descontos altamente significativos para os consumidores.

CAPITAL GAÚCHA DAS TORTAS

O deputado Eduardo Loureiro tem projeto de sua autoria tramitando na Assembleia Legislativa, declarando Santo Ângelo a “Capital Gaúcha das Tortas”. A expectativa é de que o governador Eduardo Leite o sancione durante o evento.

PROGRAMAÇÃO DO 16º FESTIVAL CIDADE DAS TORTAS

Quarta (Dia 6)

18h: Abertura do Festival à visitação pública

18h às 22h: Oficina do Senai : Torta veludo vermelho

19h: Abertura Oficial do Festival Cidade das Tortas

20h30min: Apresentação Os Caraguatás

Quinta (Dia 07)

10h: Abertura para visitação ao público

13h às 17h e das 18h às 22h: Oficina do Senai Torta abacaxi com cocada cremosa e marta rocha

14h às 21h: 2º Liquida Santo Ângelo (Salão Paroquial da Catedral)

15h: Concurso COSPLAY – ANIME WARS

20h30min: Show com a banda ROSA´S

SEXTA (Dia 8)

12h: Abertura do Festival à visitação pública

14h às 17h e das 18h às 22h: Oficina do Senai. Torta de café com nozes e Torta Makron

14h às 21h: 2º Liquida Santo Ângelo (Salão Paroquial da Catedral)

20h30min: Apresentação com a banda Bom Senso

SÁBADO (Dia 9)

10h: Abertura do Festival à visitação pública

13h às 17h e das 1h às 22h: Oficina do Senai. Torta de Bombom

14h às 21h: 2º Liquida Santo Ângelo (Salão Paroquial da Catedral)

20h30min: Apresentação da banda marcial da Escola Estadual de Ensino Fundamental Edi Teresa Flores Lippert

DOMINGO (Dia 10)

10h: Abertura do Festival à visitação pública

13h às 17h: Oficina do Senai (4h). Tortas baixas

14h: Início do Festival de Bandas Marciais (Rua Marquês do Herval)

14h às 21h: 2º Liquida Santo Ângelo ((Salão Paroquial da Catedral)

16h: Cerimônia de Corte da Tortas alusiva aos 150 Anos do Município “WEINERT/SENAC”

20h30min: Show com Os Madrugas