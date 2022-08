Avant prepara atrações especiais para o 6º Encontro de Carros Antigos

Cerca de 500 veículos de época serão expostos no encontro da AVANT em Santo Ângelo. No sábado haverá show de rock com Henry Cardoso e no domingo Arde Rock, DJ Flash Dance e o guitarrista Carlos Buster completam a parte musical do encontro. Os visitantes poderão assistir aos shows de manobras e acrobacias radicais e conferir uma série de outras atrações durante todo o evento que inicia no sábado e termina no domingo.

O Sexto Encontro de Carros Antigos promovido pela Associação de Veículos Antigos de Santo Ângelo será realizado no próximo final de semana, dias 6 e 7 de agosto. Esse tradicional evento ocorre no Parque de Exposições Siegfried Ritter e os organizadores esperam receber mais de 500 veículos antigos das mais variadas marcas, modelos e nacionalidades, como também proprietários e colecionadores do todo Estado e países vizinhos.

A abertura dos portões para o público será no sábado, às 14h e o fechamento as 19h. No domingo a programação inicia 8h30min e encerra às 18h.

O acesso ao parque é totalmente gratuito aos expositores e visitantes, sendo que além dos carros e caminhões haverão diversas atrações para todos públicos.

Durante o evento terá:

– Praça de alimentação com variados lanches e um saboroso almoço (no domingo) no CTG APARÍCIO BORGES

– Kombi do chopp

– Kombi Tatto

– Parque infantil com brinquedos infláveis e MINI FUSCAS

– Feira do artesanato

– Mercado de Pulgas (comercio de peças, acessórios e objetos antigos)

– SS CANECAS personalizadas

– Distribuição de erva mate VERDE REAL e água quente

– Degustação de Café / Grings Café

– Barraca de churros, algodão doce

– Cidade das Kombis (ENCONTRO DE GRUPOS DAS KOMBI- HOME)

– Sábado show de rock com Henry Cardoso

– Domingo: Show com as bandas: ARDE ROCK, DJ FLASH DANCE E O GUITARRISTA CARLOS BUSTER

– Domingo: Apresentações com a equipe de pilotos ZERINHO MOTO SHOW com manobras e acrobacias radicais do automóveis

– Liberado espaços para churrasco PARA OS EXPOSITORES

– VENDA DE KIT’S DO ENCONTRO

1) R$ 45,00 (01 CAMISETA, TAPA SOL DE PARA-BRISA, ADESIVO)

2) R$ 60,00 (02 CAMISETAS, TAPA SOL DE PARA BRISA, ADESIVO)