Antigomobilistas de todo estado em Santo Ângelo neste final de semana

O 2º Encontro do Antigomobilismo Gaúcho faz parte do calendário anual oficial da Federação Brasileira de Veículos Antigos e neste ano tem como organizador e anfitriã a AVANT – Associação de Veículos Antigos de Santo Ângelo

O Encontro Estadual de Antigomobilismo será em Santo Ângelo com entrada gratuita e inicia nesta sexta-feira, dia 06. São três dias de atrações no Parque de Exposições Siegfried Ritter, além das caravanas de clubes de carros antigos vindos de todo o Brasil, haverão exposições diferenciadas, como das viaturas de coleção da Brigada Militar, de aeronaves antigas, “Cidade das Kombis”, entre outras, atrações como rádio parque, praça de alimentação, venda de bebidas e a participação da FelinaCriz e da banda marcial do Colegio Tiradentes.

Este evento faz parte do calendário anual e oficial da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Neste ano tem com organizador e anfitrião a Avant Santo Ângelo. O presidente da FBVA – Federação Brasileira de Veículos Antigos, Sr. Andres Pesserl, já confirmou a presença no evento.

O Encontro Estadual de Antigomobilismo é percebido pela direção da AVANT como uma oportunidade de divulgar o potencial e abrangência da cultura dos carros antigos na cidade e região, assim como, “apresentar” os atrativos culturais regionais para pessoas vindas de outros estados, inclusive as riquezas históricas da região das Missões.

O evento conta com o apoio e parceria da Prefeitura Municipal e Secretaria de Meio Ambiente. Inicia na sexta, com abertura dos portões às 14h e fechamento às 19h. No sábado, dia 7 a abertura será às 8h e o fechamento dos protões às 19h e domingo, igualmente, das 8h às 19h.