Equipe Full Life garante participação no Mundial de Kettlebell Sport na Hungria em 2023

12 índices! Esse foi o resultado da participação da equipe da Full Life Training no Campeonato Brasileiro e Sul-Americano de Kettlebell Sport 2022 e seletiva para o Mundial WKSF (World Kettlebell Sport Federation) 2023 CONBRAKS e WKSF Brasil, que aconteceu nos dias 12, 13 e 14 de novembro, em Porto Alegre/RS.

O Campeonato Brasileiro e Sul-Americano de Kettlebell Sport 2022 reuniu atletas de vários estados Brasileiros. A equipe da Full Life voltou para Santo Ângelo com 12 índices, garantindo assim a participação no mundial da Hungria, em 2023.

Vale lembrar, que no mês de junho deste ano, os atletas Ricardo Dable e Dielo Giovelli, participaram do Mundial de Kettlebell Sport, realizado em Portugal, onde conquistaram quatro títulos nas modalidades de Snacth e One Arm Long Cycle (OALC).

Os atletas ainda podem tentar alcançar os índices até o dia 02 de dezembro.